İki ayrı ek ödeme alınacak! Milyonların beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde 'yüzde 30 zam' detayı: 65 bin TL'ye yükseliyor

3600 ek gösterge düzenlemesi için günler kala vatandaşlar aylıklarındaki artışın ne kadar olacağını merakla bekliyor. Bütün öğretmenleri kapsayan düzenlemeye ayrıca birçok meslek grubu da dahil olacak. Bazı meslek gruplarında daha önce birinci derece 2200 veya 300 üzerinden emekli olan vatandaşlar için 6 ay bekleme süresi kaldırıldı. Düzenleme kapsamında hizmet tazminatı ek ödemesinin de artması beklenirken memur ve emeklisine yüzde 30 zam yapılması durumunda ortaya çıkan emekli ikramiyesi tutarı da belli oldu.

BİRÇOK MESLEK GRUBU DAHİL OLACAK

3600 ek gösterge düzenlemesine sayılı günler kaldı. Sabah'ta yer alan habere göre; birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, alan sınırlaması olmadan 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıktı. Ayrıca avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.

Dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı. Şef ve uzmanlar, teknik hizmetler sınıfında yer alan ön lisans mezunları gibi bazı personelin 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin de düzenleme yapılması bekleniyor.

GÖSTERGELER 15 OCAK'TA 3600'E YÜKSELECEK

Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak. Bu kişilerin 2200 veya 3000 göstergesi 15 Ocak tarihinde kendiliğinden 3600'e yükselecek. Geriye doğru hak verilmesi söz konusu olmayacak. İkinci ve üçüncü dereceden emekli olanların ek gösterge artışları aylıklarını çok etkilemeyecek. Halen görevde olup emekli olacak olanlar ise 6 ay bekleme süresi yönüyle "yükselenler ve atananlar" olarak ikiye ayrılıyor.

İKİ AYRI EK ÖDEME

Birinci dereceden emekli olanların ek göstergeleri yükselince maaşlarında ciddi bir artış olacak. 3600 alan memur emeklileri emekli aylıklarını 1 Ocak itibarıyla alırken, ocak ayının ortasında 2023/Ocak-Haziran katsayı farkını, 15 Ocak-31 Ocak arası 3600 ek gösterge farkını alacak. Yani iki ayrı ek ödeme alacaklar.

Katsayı farkı her ocak ve temmuz ayında ek olarak ödeniyor. Önümüzdeki yıl ocak ayında ise bir de 3600 farkı ödenecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 65 BİN LİRAYA YÜKSELECEK

Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli maaşı 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında bir artış olacak.

Bu tutarlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte artacak olan memur ve emekli aylıklarındaki yükselişle birlikte daha da artacak. Memur ve emeklisine yüzde 30'luk bir zam durumunda 50 bin 150 lira olan bu tutar 65 bin 195 liraya çıkacak.

MEMUR VE EMEKLİ AYLIKLARINDAN DOLAYLI YOLDAN DA ARTIŞ OLACAK

Özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarlarıyla açıklanan emeklilik tazminat tutarları en yüksek devlet memurları aylığına uygulanan yüzdelik oranlarla belirleniyor. En yüksek devlet memur maaşı belirlenirken 1500 gösterge rakamı ile 8000 ek gösterge rakamı toplamı (9500) aylık katsayı ile çarpılıyor.

Ek göstergenin 8600'e çıkması durumunda en yüksek devlet memuru aylığı da 9500 yerine 10100 rakamı ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunacak tutar olacak. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutardaki artış memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan da bir artış sağlanacak.