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SON DAKİKA: EYT'de herkes bunu bekliyordu! Kritik tarih belli oldu: 12 Aralık

07.12.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberi... EYT düzenlemesinde son günler. EYT çalışmalarıyla ilgili açıklanan her yeni gelişme vatandaşlar tarafından dört gözle bekleniyor. 'EYT ne zaman çıkacak?' sorusu milyonlarca kişinin gündemini meşgul ederken, EYT düzenlemesinde tarih belli oldu. İşte EYT düzenlemesiyle ilgili haberin detayı...

SON DAKİKA: EYT'de herkes bunu bekliyordu! Kritik tarih belli oldu: 12 Aralık

EYT'le ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. EYT ne zaman çıkacak? sorusu milyonlarca kişinin gündemini meşgul ederken düzenlemesinin ayrıntılarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte milyonların merak ettiği tarihle ilgili detaylar...

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EYT'DE HEYECANLANDIRAN TARİH: 12 ARALIK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. . Son kararı ve düzenlemenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde Kabine Toplantısı'nın ardından vermesi bekleniyor.

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu.

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