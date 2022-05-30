Son dakika: EYT'de primi eksik olanlar ne yapacak? Yeni borçlanma formülü masada

Son dakika: EYT haberleri bir süredir gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Emekli olmak iseyen milyonlarca vatandaş her gün EYT haberlerini ve yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu yıl sonunda tamamlanması beklenen EYT düzenlemesinde son olarak primi eksik olanlar için de 'borçlanma' formülleri gündemde. Esnaftan ve öğrencilik döneminde staj yapanlardan borçlanma talepleri var... Peki primi eksik olan ne yapacak? EYT'de hangi borçlanma formülleri gündemde? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | EYT ÇALIŞMASINDA SON DURUM

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş yapılacak çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Yapılan açıklamalar emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmaların bu yıl içinde tamamlanacağını gösteriyor.

Takvim'de yer alan habere göre; 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.

Ancak 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşlardan bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.

İKİ SEÇENEK ÖNE ÇIKIYOR

Burada iki seçenek öne çıkıyor. Birincisi, bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları. İkincisi ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları.

Düzenleme çıktıktan sonra vatandaşlar eğer primleri tamamsa emekli olabilecek. Ancak primi eksik ise primi tamamlandığında emeklilik hakkını kullanacak.

Ayrıca kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları da bulunuyor.

YAŞI DEĞİŞTİRECEK

Borçlanma için farklı talepler de var.

8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olup askerlik borçlanmasıyla işe girişi 8 Eylül 1999 öncesine çekebilenler de kendilerinin EYT'li sayılmasını talep ediyor. Ayrıca staj sigortasının başlangıç sayılıp sayılmayacağı da merak konusu. Bunun için borçlanma imkanı talepleri bulunuyor.

Bu durumda stajını 9 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar da EYT kapsamına girebilecek.

ESNAF İÇİN GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA

Bir diğer talep de esnaf ile ilgili.

4 Ekim 2000 öncesinde oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf geriye dönük borçlanma talep ediyor.

ÜÇLÜ MAAŞ HESABI

EYT'lilerin emeklilik hakkına kavuşmalarından sonra maaş hesapları üç dönem olarak yapılacak.

Buna göre 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılacak.

Bu durumda emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınmış olacak. Her dönem için farklı formüller uygulanıyor. Hem aylık bağlama oranları değişiyor hem de güncelleme rakamlarında farklılıklar bulunuyor.



