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  4. SON DAKİKA | EYT düzenlemesinde son düzlük! Bakan Bilgin, toplam maliyeti ve Meclis'e geleceği tarihi duyurdu

SON DAKİKA | EYT düzenlemesinde son düzlük! Bakan Bilgin, toplam maliyeti ve Meclis'e geleceği tarihi duyurdu

24.01.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Vedat Bilgin'den EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada EYT'nin maliyetiyle ilgili "120-150 milyar lira arasında değişebilir" diye konuştu.

SON DAKİKA | EYT düzenlemesinde son düzlük! Bakan Bilgin, toplam maliyeti ve Meclis'e geleceği tarihi duyurdu

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Vedat Bilgin "EYT'nin 2023 maliyeti belli oldu mu?" sorusuna yanıt verdi. Dünkü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı;

"Çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bana sunacaklar ne yapıyoruz ne ediyoruz falan diye. Yani ortada dolaşan rakamlar genellikle bazıları diyor ki; 300 milyar lira, bazıları diyor 200 milyar lira, EYT’yi diyor. Nasıl hesap yapıyorlar bilmiyorum. Rakamlar bizde hesap bizde. Ben 150 milyar lira diyorum ama, maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar lira arasında değişebilir. Çünkü bilmiyorsunuz kaç kişi müracaat edecek. Adama ‘emekli olma ya da hemen emekli yapayım seni’ mi diyecek?’’

"BU HAFTA MECLİS'E GELİR DİYE TAHMİN EDİYORUM"

Bakan Bilgin ayrıca düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelmesini beklediğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...


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Vedat Bilgin son dakika EYT

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