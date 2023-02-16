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SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT yasasında son durum ne, ertelendi mi?

16.02.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberleri yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından meclis çalışmalarına ara verildi. EYT kanun teklifi ise son olarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş, 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda konuşulması kararlaştırılmıştı. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT yasasında son durum ne, ertelendi mi? İşte konu hakkında tüm ayrıntılı bilgiler...

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT yasasında son durum ne, ertelendi mi?

EYT yasasına dair son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ne zaman çıkacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağı ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. Son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen EYT'nin mecliste görüşülmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verildi. İşte EYT hakkında son gelişmeler...

EYT YASASINDA SON DURUM NE, ERTELENDİ Mİ?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesinin Meclis'te görüşülmesinin ardından EYT'de yasalaşma sürecinin hızlanması bekleniyordu. Ancak 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depreminin ardından Meclis çalışmaları askıya alındı.

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EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi duyurdu.

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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EYT'DE SON DURUM NE?

EYT düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kalmış oldu. Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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EYT ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve öncesinde başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor.

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak.

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