Son dakika EYT haberleri... Hepsi bitti derken EYT'lilere yaş sınırı sürprizi! 48 ve 50 yaş iddiaları sonrası Bakan Bilgin bu günü işaret etti tüm gözler orada

Son dakika: EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son aşamaya geldiği belirtilen EYT'nin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Milyonlarca insanın beklediği EYT'de '48 - 50' yaş iddiası konuşuluyordu. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

BAKAN BİLGİN'DEN EYT YAŞ SINIRI SÖZLERİ!

Kurtulmuş'un ardından Bakan Bilgin'den EYT açıklaması geldi. EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya cevap veren Bakan Bilgin, bugüne işaret ederek "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi. EYT'de kadınlar için 48 erkekler için 50 yaş sınırı olacağı iddia edilmişti.

Katıldığı canlı yayında konuşan Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları:

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: MEMNUN EDİCİ SEVİYEDE OLACAK

"Vatandaşlarımız müsterih olsun, hükümetimiz vatandaşlarımızı enflasyonun altında ezdirmeyecek bir karar alacaktır. Alım gücünün yükselmesi için gayret sarf ediyoruz. Asgari ücret memnuniyet verici seviyede olacak, vatandaşlarımız rahat olsun.

Geniş kitlelerin olumlu yaklaşacağı bir rakam olacağını ümit ediyorum. Duydum ki 20 bine kadar rakamı çıkaranlar oldu, rasyonel bir rakam olacak. Bu görüşmeler sonucunda büyük çoğunluğunun kabul göreceği bir rakam çıkar. Asgari ücret genel ücret seviyesini etkileyecek bir durumdur.

EYT: ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ

Şimdi bu konu da vatandaşlarımız tarafından geçmişte de gündeme taşındı. Vatandaşın gündeminde olan bizim de gündemimizdedir. Bu beklentinin karşılanması açısından Çalışma ve Maliye Bakanlığı çalışmalarda sona geldi. Bu da en kısa zaman da açıklanacak.

EYT'DE YAŞ SKALASI KONULACAK MI?

Bunların hepsi, bütün seçenekler konuşuldu. Son aşamaya gelene kadar müzakereler devam edecektir. İmkanlar çerçevesinde buna bakmak lazım. Büyük bir kesimin beklentilerini karşlıayacak bir durum çıkacak. Herhalde Meclis'teki bütçe görüşmeleri sonrasında gelecektir. Son noktada hangi kararın çıkacağını görüyoruz. EYT ile ilgili ne söylendiyse en uçuk fikirler bile biliniyor. Bundan sonra vatandaşımızın beklentisi ve imkanlar çerçevesinde sonuca gelinecektir.

MEMUR VE EMEKLİLERE ZAM: SONUÇTA BİR HAYAT PAHALILIĞI VAR

Bu ayın önemli konularından birisi de o. Ne kadar zam yapılacak. Maliye Bakanlığı'nın konusu zamlar. Burada biz ana fikri söyleyebiliriz. Olağandışı şartlardan geçiyor Türkiye ekonomisi. Önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüş trendinin devam edeceğini görüyoruz. Sonuçta bir hayat pahalılığı var. Yüksek fiyatlar var. Bunların büyük bir kısmı Türkiye ekonomisi dışındaki faktörlerden kaynaklanıyor.

ENFLASYON MESAJI

Türkiye ekonomisi bakımından endişe edilecek bir durum yok. Türkiye'nin son 3 yılı değerlendirirsek, 3 yılda, sonraki dönemlerde iktisat tarihi bakımından da zengin bilgilerin olduğu bir dönem oldu bu dönem. Pandemiyle birlikte gizlenmiş olan konular kalktı, ağır sorunlar olarak bütün insanlığın üstüne bindi. Pandemiden çıkışta AB'nin, ABD'nin hepsinin uyguladıkları ekonomi politikaları farklı oldu. Ekonomi savaşları derinden etkiledi. En sonunda da Rusya-Ukrayna savaşı işin tuzu biberi oldu. Türkiye'nin avantajı şu. Birçok ekonomi frene basarken, Türkiye gaza basmayı tercih etti. Yerli üretimin ne kadar değerli ve önemli olduğu ortaya çıktı. Enflasyonla mücadele bizim bir numaraları hedeflerimizden birisidir, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yılbaşı itibarıyla düşüşün hissedileceğini düşünüyorum."

