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  4. SON DAKİKA | EYT yasasına ‘deprem’ ayarı: Tarih değişiyor, kapsam genişliyor! 3600 ek gösterge detayı…

SON DAKİKA | EYT yasasına ‘deprem’ ayarı: Tarih değişiyor, kapsam genişliyor! 3600 ek gösterge detayı…

29.10.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: EYT, Aralık ayında Meclis'te olacak. Milyonlarca SGK'lı, Bağ-Kur'lu ve memurun gözü Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde. “Kimler EYT kapsamında olacak” sorusu netleşmeye başlarken, kritik 8 Eylül 1999 tarihine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. 17 Ağustos 1999 büyük Gölcük depreminden sadece 21 gün sonrasına denk gelen bu tarihin 31 Aralık 1999’a çekilebileceği öne sürüldü. Böylece 3600 ek göstergede olduğu gibi EYT’de de kapsamın genişlemesi ihtimali ortaya çıktı.

SON DAKİKA | EYT yasasına ‘deprem’ ayarı: Tarih değişiyor, kapsam genişliyor! 3600 ek gösterge detayı…

Son dakika: SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığına tabi milyonlarca çalışanın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sis, yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Aralık’ta Meclis’e gelerek Ocak 2023 itibariyle yasalaşması ve ilk maaşların da Şubat ayında hesaplara geçmesi bekleniyor. Ancak kimlerin EYT’li saylacağı, EYT’de kapsamın ne olacağı büyük ölçüde belirlense de halâ akıllarda soru işareti yaratan noktalar var. Peki “Kimler EYT kapsamında olacak?”, “EYT’de kapsam genişler mi?” İşte merak edilen soruların yanıtı…

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SON DAKİKA: EYT’DE KAPSAM NETLEŞİYOR

EYT düzenlemesi için son bir aya girilirken gözler Beştepe’den gelecek açıklamaya çevrildi. Çalışmaları tamamlanan EYT için 4,5 milyondan fazla vatandaş meraklı bekleyişini sürdürürken kapsam ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olarak çalışması başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na tabi olan herkesin EYT’li olduğu netleşti. Bunun yanında bazı vatandaşların borçlanma hakkıyla, bazılarının dava yolu ile EYT’li olması bekleniyor. Stajyer ve çıraklık dönemi ise Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in de açıkladığı üzere EYT kapsamına dahil edilmeyecek.

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EYT’DE KRİTİK TARİH 8 EYLÜL 1999 DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Ancak son birkaç gündür daha önce de dile getirilen EYT kapsamının 1999 yılının sonuna kadar yani 31 Aralık 1999 tarihine kadar uzatılması yönünde bir talep var. Konuya ilişkin son duyumları paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, şu an bu duruma ilişkin sadece bir talep olduğunu dile getirdi. “8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı yasa çıktığında büyük depremden sadece 21 gün geçmişti” diyen uzman isim, “Ve özellikle Marmara Bölgesi’nde insanlar deprem sonrası canının derdine düşmüştü. O dönemde işe girişler çok da önemli değildi, hatta ertelendi. İş yerleri yıkıldı. Birçok kişi işe başlayamadı. Fiilen işe başlasa dahi işe başlama tarihleri SGK’ya geç bildirildi. Bu nedenle kapsam genişleyebilir. Bu yönde büyük bir talep var” ifadelerini kullandı.

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EYT’DE KAPSAMIN GENİŞLEMESİ GÜNDEMDE

3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesinin en iyi örneklerden biri olduğunu belirten Erdursun, “Sadece 4 meslek grubunda 3600 ek gösterge beklentisi vardı. Ancak kapsamın genişletilmesi konusu daha sonra dillendirildi ve bu da karşılık buldu. Bu nedenle 31 Aralık 1999 tarihine kadar kapsam genişleyebilir. Bakanlık yetkilileri de bu durumu takip ediyor. Ben kapsamın genişleyebileceğini düşünenlerdenim” dedi.

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