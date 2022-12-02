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Son dakika: EYT'ye kıdem tazminatı ayarı! Bakan Nebati duyurdu: İşverene yeni kredi paketi geliyor

02.12.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kıdem tazminatı yüküne ilişkin uygun finansman koşulları için KGF paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını söyledi.

Son dakika: EYT'ye kıdem tazminatı ayarı! Bakan Nebati duyurdu: İşverene yeni kredi paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT ile ilgili sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, EYT’liler ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların yapıldığını hatırlatarak, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlıkların başlatıldığını bildirdi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Perşembe günü EYT’lilerin kıdem tazminatı için işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan uygun kredi müjdesinin Bakan Bilgin tarafından verildiğini açıklamıştı.

"HAZIRLIKLAR BAŞLATILDI"

Bakan Nebati, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığını belirtti.

EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacakların kıdem tazminatı için şirketlere kredi desteği verilecek. Desteğin kapsamı ve içeriği yapılacak çalışma sonrası netleşecek.

EYT DÜZENLEMESİ BU AY MECLİS'E GELEEK

Son aşamaya gelinen EYT düzenlemesinin bu ay içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişi emeklilik hakkı kazanacak.


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