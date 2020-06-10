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Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.06.2020 21:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), Salı günü başlayan ve bu akşam sona eren toplantısında karar açıklandı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sizin piyasanizi sizide paranizida alin basiniza calin
Allah sonumuzu hayr etsin
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