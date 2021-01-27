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Son dakika! Fed faiz kararını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2021 22:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed),faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı.

Son dakika! Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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