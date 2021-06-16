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Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

16.06.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit tuttu

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

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