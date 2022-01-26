Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Altın fiyatları Fed’in faiz kararını açıklayacağı kritik saat olan 22.00’ye odaklandı. Gün içerisinde sıklıkla takip edilen altın fiyatları için son dakika gelişmeleri araştırılırken, 26 Ocak Çarşamba günü yatırımcılar “Güncel altın ve dolar kuru fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? sorularına yanıt arıyor. Fed Başkanı Powell’ın bu akşam yapacağı konuşma sonrasında altın gram ve ons fiyatı yükselişe geçerken küresel riskleri de fiyatlayan ons altın 2 ayın zirvesini gördü. Gram altın da 800 lira seviyesindeki hareketlerini sürdürüyor. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları için son dakika gelişmeleri…

Altın fiyatları Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik endişelerden destek bulurken bir yandan da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) FOMC toplantısından çıkacak karara odaklandı.

Bu akşam saat 22.00’da FOMC kararı ve devamında Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı bu yıl için faiz oranı artışlarının sayısı, hızı ve merkez bankasının şişmiş bilançosunu nasıl düşürmeye başlayacağı hakkında piyasalara net bir fikir verecek. Piyasadaki genel beklenti ise Fed yetkililerinin Ocak toplantısında 2018’den bu yana ilk faiz artırımının sinyalini vermeleri ve Mart ayında atılacak bir adımın önünü açmaları yönünde oldu.

GOLDMAN'IN FED BEKLENTİSİ

Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri, ABD Merkez Bankası Fed’in Mart ayından itibaren her Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırması yönünde risklerin arttığı görüşünde.

Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistleri tarafından hafta sonunda banka müşterileri ile paylaşılan raporda mevcut beklentilerinin Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapılması ve Fed bilançosunun küçültülmesine yönelik açıklamanın Temmuz ayında yapılması yönünde olduğu belirtildi. Ancak raporda, enflasyon baskılarının, “risklerin bu baz senaryo üzerine bir miktar yukarı yönlü” olduğu anlamına geldiği ve Fed yetkililerinin “enflasyon görünümü değişene kadar her toplantıda” adım atabileceği değerlendirmesine yer verildi.

“Bu ilave bir faiz artırımı ya da mayıs ayında, yani daha erken, bir bilanço açıklaması ve dörtten daha fazla sayıda faiz artırımı ihtimalini artırıyor” denilen raporda, “Arka arkaya gelen toplantılarda faiz artışlarına geçiş için bir dizi potansiyel tetikleyici öngörebiliyoruz” ifadeleri yer aldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN FONUNA REKOR GİRİŞ

Hala en güvenli liman olan altına yatırımcı ilgisinin artacağı beklentisi ile dünyanın en büyük altın fonu olan SPDR Altın Fonu'na para girişi cuma günü rekor seviyeye ulaştı. Yatırımcılar SPDR Altın Fonu’na cuma günü 1,63 milyar dolar değerinde para yatırdı.

SPDR fonuna olan girişler yatırımcıların uzu dönemli altın yatırımlarının bir göstergesi olarak görülüyor. Değerli metal altının kayıpla kapattığı 2021 yılında SPDR fonundan ciddi derecede çıkış yaşanmıştı.

Ukrayna üzerinden ABD ve Rusya arasındaki gerilimin tırmanması, Fed’in bu haftaki toplantısı ve Bitcoin’deki sert düşüş sonrasında SPDR Altın Fonu’na bu miktarda bir giriş olması yatırımcıların güvenli liman varlıklara yöneldiğinin bir işareti olarak da yorumlanıyor.

ALTIN ONS FİYATI 2 AYIN ZİRVESİNDE

Tüm bu gelişmelerle altın fiyatları 19 Kasım’dan bu yana Salı günü iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 1852,90 dolara ulaşmasının ardından günü 1850 dolardan kapattı. Altının ons fiyatı kritik saat öncesinde güne düşüşle başlayarak 1847 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 800 LİRAYI SEVDİ

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen 800 TL sınırındaki seyrini sürdürüyor. Dün gün içerisinde 804 lirayı görmesinin ardından günü 797 liradan kapatan gram altın 26 Ocak Çarşamba gününe yeniden yükselişle başladı. Gram altın saat 07.05 itibariyle 800 TL sınırında hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1321 lira, cumhuriyet altını ise 5 bin 388 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTIN TAHMİNLERİ HANGİ YÖNE İŞARET EDİYOR?

TD Securities’deki emtia analistleri tahvil faizlerindeki artışa rağmen fiyatların yaklaşık 1840 dolara keskin bir şekilde yükselmesi nedeniyle, ayı eğilimindeki altın yatırımcılarının hazırlıksız yakalandığını ifade ederek, “Çoğu yatırımcı, yanlış bir şekilde, önceki fiyat kazanımlarının FOMC’den önce aşınacağına inanıyordu. Mevcut haliyle, enerji fiyatlarındaki son keskin artış göz önüne alındığında, piyasadaki birçok kişi reel faizlerin büyük satışları teşvik edecek kadar yükseleceğine inanmadığı için fiyatlar 1840 doların üzerine çıktı. Önümüzdeki hafta altının mevcut 1830 dolar seviyesinin yakınında tutunmasını ve uzun pozisyonlara doğru hareket etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundular.

YATIRIMCI ALTIN İÇİN FIRSAT BEKLİYOR

Fed’in faiz kararını açıklayacağı kritik günün öncesinde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çarpıcı bir değerlendirme geldi. Youtube kanalında, “10-11 lira bandında yüzde 50, 13,30 – 13,40 lira aralığında yüzde 25 dolar alımı yapan yatırımcı diğer yüzde 25 için Fed’i beklemeye devam ediyor. Altın tarafında ise 620-630 lira seviyesinden yüzde 50, 770-780 lira seviyesinden yüzde 25 alım yapan diğer yüzde 25’i beklemeye devam ediyor” diyen İslam Memiş yatırımcılara şu tavsiyeleri yaptı:

“Fed’e odaklanırken yatırımcı öncelikle şunlara dikkat etmeli: Fed’in mutlaka dolar varlıklarını olumlu yönde destekleyen şahin açıklamaları olacak. Önemli olan yüksek maliyetten döviz alan yatırımcı bu hafta ons altın tarafında bir fırsat yakalıyor. Özellikle gram altını 900-1000 lira seviyesinden alanlar altının ons fiyatı 1830 dolar seviyelerinde. Altın/dolar paritesi yapanlar şanslı olabilir. Altının ons fiyatındaki yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Altın/dolar paritesi yapmak isteyen yatırımcılar bu hafta son bir şans yakalıyor. O 900 - 1000 TL üstünde alım yapanlar maliyet düşürmek için bir fırsat yakaladı bana göre. Elinde altın bulunduranların maliyet düşürmek için son haftası.”

ŞUBAT VE MART AYINA DİKKAT!

“ONS altın fiyatı için 1790 dolar seviyesinin altında rakamlar bekliyorum” diyen İslam Memiş, “1790 dolar altına düşüş hızlı olabilir. Rusya-Ukrayna yaşanırsa piyasaları bomba etkisi yaparsa ONS altın fiyatından yukarı hareketler görülür. Şu ana baktığımızda ise dar bant aralığına sıkışmış ve Fed’i bekleyen ons altın var karşımızda. Yüksekten altın alanlar bu hafta çok dikkat etmeli. Maliyet düşürmek için bir fırsat yakalıyor. Gram altında son yüzde 25’lik yatırım için 750 devamında 720 lira seviyesini bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda hızlıca geri çekilen gram altın fiyatlarında öngördüğüm hızlı çöküşlerle birlikte 750 devamında 720 arasında geri çekilme bekliyoruz. 1450 TL seviyesi yıl içinde öngördüğüm fiyat. Şubat ayı için konuşuyorum. ONS altında 1750-1720 çok yakındır. İkinci çöküş gelecektir. Kısa vade orta vade uzun vade bilmeyenler boşuna takip etmesin” değerlendirmesini yaptı.



