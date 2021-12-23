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Son dakika: Finansal İstikrar Komitesi'nin 2. toplantısı yapıldı! TL'nin değerinin korunması vurgulandı

23.12.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "TL'nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi konusunda kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgulandı" dendi

Son dakika: Finansal İstikrar Komitesi'nin 2. toplantısı yapıldı! TL'nin değerinin korunması vurgulandı

Son dakika haberi: Finansal İstikrar Komitesi, ikinci toplantısında ekonomide yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci toplantısında Türk lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanması vurgusu yapıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci toplantısının, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır. Ayrıca, Türk lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır." (DHA)

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