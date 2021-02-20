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Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2021 00:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

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