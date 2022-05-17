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Son dakika fiyat arttıranlar şimdi yandı! Tapu oyununa vergi kıskacı!

17.05.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut finansmanı için düşük faizli kredi desteğini de içeren destek paketinin açıklanmasıyla ev fiyatlarını son dakika yükselten fırsatçılar için 81 ilde harekete geçildi. Bakanlık 60 bin kişiyi algoritmalarla tek tek belirlerken bu kişileri tüketici hakları ve vergi boyutuyla da incelemeye aldı. İşte konut ilanlarıyla bir gecede oynama yapan fırsatçılar için başlatılan incelemeye ilişkin son dakika gelişmesinin detayları…

Son dakika fiyat arttıranlar şimdi yandı! Tapu oyununa vergi kıskacı!

Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan satışların artması ve vatandaşın konuta erişiminin kolaylaşması için düşük faizli kredi desteği de içeren 3 yeni paketi açıkladı. Bu açıklama sonrası boş durmayan fırsatçılar ev fiyatlarını sadece bir günde 1 milyon liraya kadar arttırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise ev fiyatlarında fahiş artış yapanların tek tek tespit edildiğini bildirdi. İncelemeler sonucunda fahiş ev fiyatı artışı yapan bireyseller de dâhil 60 bin vurguncu tespiti yapıldı. Vurguncu listesindekiler tüketici hakları ve vergi boyutuyla incelemeye alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ayrıca dün inşaat, konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek fiyatları indirmeleri, enflasyonla mücadeleye destek vermelerini istedi.

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SADECE BİR TAPU DAİRESİNDE 3 BİN 500 İŞLEM İPTALİ

Sabah’ta yer alan haberde İstanbul'da sadece bir tapu dairesinde 3 bin 500 harç işleminin iptal edildiği ortaya çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde vergi dairesi başkanları da emlak odaları ile işbirliği yaparak fahiş fiyatlara karşı inceleme başlattı.

0,99 ve 0,89'LUK KONUT KERDİSİ İNDİRİMİ SONRASI ARTIŞLAR ALGORİTMAYLA TESPİT EDİLDİ

Tüzel kişiler de dâhil fiyatları kim artırdıysa algoritmayla ortaya kondu. Paket sonrası aykırı işlem yapanlar tespit edildi. İlk etapta bireysel de dâhil 60 bin usulsüz işlem belirlendi. Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlara iletildi. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki vergi dairesi başkanları, emlakçı odaları ve komiteleriyle ile iş birliği yaparak saha çalışmalarına başladı. Fahiş fiyat artışları tüketici hakları ihlali, vergi boyutu ile incelemeye alındı.

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"TEK BİR DAİREDE 3 BİN 500 KİŞİ SÖZ VERDİĞİ SATIŞTAN VAZGEÇTİ"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa yasal düzenlemenin önemine dikkat çekerek, “Vatandaşın mülküne kimse müdahale edemez. Evim beş milyon lira dediğinde kimse bir şey diyemez. Ancak sabah 1,5 milyon olan daireyi öğlen 2 milyon liraya çıkarmak ahlaki değil. Faizlerin düşürüldüğü sabah bu tabloyla karşılaştık. Aynı gün yüzlerce emlakçı arkadaşımız aradı. Tapudayken 300-500 bin lira fazla isteyen, imza atmayan satıcılarla karşılaşıldı. Harç yatırılmış, tapuda imzaya gidilmiyor, işlemler iptal ediyor. Alıcı mağdur oluyor. Ekonomiyi baltalamaya kimsenin hakkı yok. Biz de oda olarak vergi daireleri ile işbirliği yaparak kamuoyunu bilgilendireceğiz. Fahiş fiyat artışına gidenleri portföyümüze almayacağız. Müteahhitler, ev sahipleri ile bir araya geleceğiz" dedi.

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"SÖZLEŞMELERE ŞERH KONMALI"

Emlakçı odaları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, satış sözleşmesi yapıldıktan sonra vazgeçilemeyeceği yönünde şerh konulması yönünde düzenlemeye gidilmesini talep etti. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam ise, "Vergi dairesiyle işbirliğiyle yapıyoruz. Biz de Ankara'da fahiş fiyata giden müteahhitleri, ev sahiplerini tespit ediyoruz. Müteahhit 1,5 ay önce 1 milyon daireyi 3 milyon liraya çıkardıysa bunun vergilendirme tarafına da bakılacak" dedi. Akçam, Ankara'da tapu dairelerinde de ciddi caymalar olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

"Gayrimenkul danışmanlarının satışları sözleşme yapıyor, tapuda bozuluyor. Resmi emlak danışmanları sözleşme yaptıktan sonra şerh konulursa, vazgeçilmeyecek diye şerh konursa yükselişin önüne geçilebilir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bunu yazdık. Yanıt bekliyoruz.”


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