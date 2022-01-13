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Son dakika... Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

13.01.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika...Ons altın fiyatı Fed'in 2022'de birden fazla faiz artıracağı beklentisi ve Amerika’da enflasyonun zirve yapmasıyla dün yükselişe geçti. Dolar kuru ve ons altın fiyatı ile yön bulan gram altın ise 13 Ocak tarihinde hareketliliğini sürdürüyor. Altın yatırımcıları, ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularına cevap ararken ünlü analist İslam Memiş’ten kritik uyarı geldi. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri...

Son dakika... Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

ABD'de tüketici fiyatları artışını sürdürdü ve yıllık bazda son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış beklentilere paralel olarak yüzde 7,0 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da 1991 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

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Ülkede enflasyonun zirve yapması ve Fed’in daha hızlı faiz artırabileceği mesajlarıyla dolar endeksinde ile ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş yaşandı. Yeni haftaya düşüşle başlayan ons altın, Powell’ın konuşmalarından destek bularak 1822 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dün güne 1820 dolardan başlayan ons altın ABD enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kısa süreliğine yükselişe geçti. Aaltında gün içerisinde en düşük 1814 dolar, en yüksek ise 1828 dolar seviyeleri görüldü. Ons altın şu sıralar 1826 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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DOLAR VE ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bir süredir 13,80 - 13,90 lira bandında seyreden dolar ise veri sonrası 13,20’li seviyeleri gördü. Dolar kuru yeni güne yüzde 1’den fazla değer kazanarak başlamasının ardından 13,35 liradan işlem görüyor.
Geçtiğimiz haftadan beri 800 liranın üzerinde seyreden gram altının fiyatı ise verinin açıklanmasından önce 810 lirayı görmüştü. Sonrasında dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 775 lira bandına geriledi. Gram altın şu sıralarda 782 liradan alıcı ile buluşuyor.

Kredi Hesaplama

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25 OCAK KÜRESEL PİYASALARDA KIRILMA TARİHİ OLACAK

Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş Youtube kanalında yaptığı açıklamasında altın fiyatlarında dalgalanmalar olabileceğini ve bunun aldatıcı olmaması gerektiği uyarısını yaptı. Altın fiyatlarının Fed’in 25 Ocak’taki toplantısına kadar dart bant aralığındaki yerini koruyacağını söyleyen ünlü analist kalıcı fiyatlamaların bu tarihten sonra net bir şekilde başlayacağının altını çizdi. 1790-1830 dolar aralığında 25 Ocak’a kadar bekleyecek bir ons altın fiyatı olduğunu ifade eden analist, yatırımcılara yüzde 50 sepet tavsiyesini bir kez daha yineledi.


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gram altın
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