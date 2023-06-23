SON DAKİKA | Gram altın, dolar ve euroda rekorlar gelmişti! 23 Haziran Cuma döviz ve altında son durum

Merkez Bankası, dün merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasaların yakından takip ettiği kararda MB, 27 ay sonra ilk kez faizleri yükseltti. MB, yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 15'e yükseltti. 650 puanlık faiz kararı sonrasında döviz ve altının fiyatlarında artış yaşandı.

DÖVİZ VE ALTINDA SON DURUM

Dolar dün 24 TL'yi, euro 26 TL'yi geçmiş, gram altın 1500 TL'yi görmüştü. Vatandaşlar yeni günde dolar, euro ve altının fiyatını merak ediyor. 23 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde dolar 25,17, euro 27,52, gram altın ise 1557 TL'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Faiz kararı sonrası MB yaptığı duyuruda "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." ifadelerine yer verdi.

BAKAN ŞİMŞEK: 'DOLARİZASYON BELASINDAN KURTULMAK İÇİN EN ETKİLİ ÇÖZÜMDÜR'

Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası, kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası, piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi ve dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesinin Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacağının altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise şunları kaydetti:

"Bu yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür. 2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere, ekonomi felsefemizin temeli teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankasının aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek."