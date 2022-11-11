Son dakika: Gram altın ve ons altın fiyatları fırladı! Yeni zirve sonrası dikkat çeken altın tahmini geldi

Son dakika altın haberi: Altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası hareketli bir grafik sergiliyor. Nisan ayından bu yana düşüş yaşayan altın fiyatları için ‘son 50 yılın en kötüsü’ yorumları yapılırken, dün veri sonrası yön yukarı döndü. Uzun süredir 1000 liranın altında seyreden gram altın fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası hızlı yükselişe geçti. Gram altın gün içerisinde 1054 liranın üzerine çıktı. Verinin açıklanmasının ardından atında uzun vadeli yükseliş beklentileri de güçlendi. İşte altın haberinin detayları...

ABD ENFLASYONU 9 AYIN EN DÜŞÜŞ SEVİYESİNDE

ABD'de yıllık enflasyon Ekim'de 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ekim ayında yıllık bazda yüzde 8, aylık bazda yüzde 0.6 artış yönündeydi. Ekim ayı enflasyon rakamı, ocak ayından bu yana görülen en yavaş yükseliş olarak kaydedildi. Enflasyon rakamları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatabileceğine işaret etti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı yüzde 4 yakın değer kazanarak 1.766 dolara yükseldi. Yurt içinde ise gram altın fiyatları 1000 lira psikolojik seviyesinin üzerine sıçradı. Bir süredir düşüş yaşayan altının gram fiyatı 1055 liraya ulaştı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.715 lira, Cumhuriyet altını da 7.058 liradan satılıyor.

KUYUMCULARDAN FLAŞ ALTIN TAHMİNİ

Yükselişin devam edeceği öngörülürken Kapalıçarşı esnafı küresel resesyon risklerinin yaşandığı bu dönemde altının bir kez daha güvenli liman olduğunu söyledi.

ABD’de Ekim ayı tüketici fiyat endeksi verisinin açıklanmasıyla Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) enflasyonu dizginlemek uyguladığı faiz artışlarına devam etmeyeceği yönünde beklenti oluştu. ABD’de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. FED’in faiz politikasında gevşemeye gideceği bekleniyor. Bu beklentiyle altına olan talebi artırdı.

'YATIRIMCILAR BUNLARI İYİ TAKİP ETSİN'

Altın fiyatlarını etkileyen en büyük etkenin FED kararlarının olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Andre Mikov, “Bununla beraber faizlerin yavaşlayacağı haberleri ve üzerine gelen bazı enflasyon verileri altının ivme kazanmasını sağladı. Asıl takip edilmesi gereken FED’in alacağı faiz kararları ve dünyadaki jeopolitik durumlar. Eğer bu durumlar devam ederse altın ivme kazanmaya devam edecektir. Vatandaşlar bu ikisini iyi takip ederek yatırımlarını yapsınlar” dedi.

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'ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK'

Önümüzdeki dönemde ons altının yükselişini sürdüreceğini belirten Mikov, “FED’in yüksek ihtimalle faiz konusunda yukarı hamle yapacak. Altın önümüzdeki dönemde Ons bazında yukarı yönlü gidecektir. Son iki günde yaşanan altındaki artış Amerika’dan gelen verilerden kaynaklanıyor. Demek ki bir yerde dünyada ekonominin kırılgan olduğunu gösteriyor. Buda altınının güvenli liman olduğunu gösteriyor. Şu anda gram altın bin 45 TL, çeyrek altın bin 720 TL, yarım altın 3 bin 470 TL, ata altın ise 6 bin 850 TL’den işlem görüyor. Altında sene sonu tahmin vermek doğru olmaz ama yükseliş olacak gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.

