Son dakika: Gram altın ve ons altın yeniden yükselişe geçti: ABD'li dev bankadan yeni tahmin geldi

Son dakika: Altın fiyatları perşembe günü yaklaşık 100 dolarlık bir gün içi dalgalanma gördükten sonra birçok yatırımcıyı bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştı. Rus askerleri Ukrayna’yı işgal ederken, altın fiyatları 1.976,50 dolar ile geçtiğimiz hafta son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Sonrasında ise Batı tarafından Rusya’ya uygulanacak yaptırımların ekonomiler üzerinde önemli etkisi olmayacağı değerlendirmesiyle Cuma günü rotasını tersine çevirerek düşüşe geçti.

Ancak hafta sonu başta AB olmak üzere çeşitli ülkeler Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları aldı. AB, dün Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarıldığını açıkladı. Japonya ve İngiltere'de benzer kararlar alırken ABD bu kararlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Rusya'nın yurtdışında bulunan Merkez Bankası rezervlerinin de dondurulması kararı alındı.Bu gelişmelerle 'güvenli liman' olarak nitelenen altına talep arttı.

ONS ALTIN

Ons altın geçen hafta küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle 1973 dolara kadar tırmanmış, jeopolitik risklerin hafiflemesiyle cuma gününü 1888 dolardan kapatmıştı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın küresel endişeleri tekrar artırmasıyla Ons Altın haftanın ilk işlem gününde 1931,50 düzeyine kadar yükselişle başladı. Bu seviyeden gelen satışlarla da 1906,75 desteğine kadar geri çekildi. Altının ons fiyatı yeni haftada şu sıralar yüzde 1’den fazla yükselişle 1908 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar kurunda yaşanan yükselişle geçen hafta 920 TL’ye kadar tırmanmıştı. Cuma günü 836 TL’ye kadar düşen gram altın, yeni haftaya dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 864 TL seviyesinde başladı.

Çeyrek altın yeni günde yüzde 1,5 değer kaybederek 1438 liradan alıcı ile buluşuyor, Cumhuriyet altını ise 5 bin 702 liradan pazartesi günü satışa sunuluyor.

GOLDMAN SACHS’TAN ALTIN VE PETROL TAHMİNİ

Goldman Sachs, dünyanın en büyük emtia üreticilerinden biri olan Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kısa vadede emtia fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olacağını belirtti. Goldman Sachs, Rusya'nın önemli üreticilerden biri olduğu petrol, gaz, alüminyum, paladyum, nikel, buğday ve mısır fiyatlarında yükseliş beklediklerini vurguladı.

Banka, bir ay vadeli Brent ham petrolü için tahminini 95 dolar/varilden 115 dolar/varil seviyesine çıkardı ve gerilimin tırmanması, arzın daha uzun süre aksaması halinde fiyatın ciddi şekilde yükselmesi riski bulunduğunu da vurguladı.

Goldman Sachs, altın fiyatının da önümüzdeki aylarda 2150 dolar/ons seviyesine kadar yükselebileceğini de belirtti.



