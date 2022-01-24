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Son dakika... Gram altında herkesin gözü bu kararda! Önce düşüş sonra zirve...

24.01.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın ve dolar kuru için haberleri yakından takip eden vatandaşlar, "Gram altın düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Fed'in 25 Ocak'taki yapacağı açıklamalar kilitlenen yatırımcılar altın fiyatlarının ne yönde tepki göstereceğini merak ediyor. Cuma gününü düşüşle sonlandıran ons ve gram altın haftaya yükselişle başladı. Peki 24 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları nedir? İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri…

Son dakika... Gram altında herkesin gözü bu kararda! Önce düşüş sonra zirve...

Son dakika… Gram altın ABD Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne yönde tepki gösterecek? Altın alım ya da satımı için doğru zaman mı? 24 Ocak Pazartesi güncel altın ve dolar kuru fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? sorusuna yanıt arayan vatandaşların odağında 25 Ocak'taki Fed’in faiz kararı yer alıyor. Analistler Jerome Powell’ın 26 Ocak’ta yapacağı konuşma sonrası ons altında geri çekilme olacağını ifade ediyor. Ayrıca analistler altın gram fiyatı için çarpıcı bir tahminde bulundu. İşte altın ve para piyasalarındaki son dakika gelişmeleri…

Çarşamba günü saat 22.00’de dünya piyasalarının gözü ABD Merkez Bankası (Fed) FOMC toplantısı sonrası Jerome Powell’dan gelecek açıklamalarda olacak.
FED’den bu toplantıda faiz artışı beklenmiyor. Ancak varlık alımlarının azaltılmasında 60 milyar dolar seviyesine inme ihtimalinin yanında, bu toplantıda varlık alımlarını tamamen durdurma kararı alma ihtimali de az da olsa var.

Toplantı son dönemde artan enflasyonist baskılar nedeniyle belirgin bir biçimde şahinleşen Fed’in önümüzdeki dönemde atacağı adımları görmek açısından son derece önemli olacak. Bununla beraber ABD’de enflasyonun yüzde 7 ile son 40 yılın zirvesine çıkması Fed’in beklenenden önce şahinleşerek, 2022'de 3 ya da 4 faiz artırımı yapabileceği ihtimali güçlendi.

ONS ALTIN FED ÖNCESİ YÜKSELİŞTE

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Bu gelişmelerle son günlerde adım adım yükselen ve 1850 dolar direncini test eden ons altın fiyatı daha sonra geri çekilmişti. ABD Merkez Bankası’nın artan enflasyonu bastırmak amacıyla faiz oranlarını yükseltmesinin yaygın olarak beklendiği bir sonraki politika toplantısına baktığı için oldukça kontrollü hareket eden altın fiyatı Cuma günü 1844 doları gördü. Cuma gününü düşüşle sonlandıran ons altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayarak 1839 dolar seviyelerinden değerleniyor.

GRAM ALTIN 800 TL SINIRINDA TUTUNDU

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Gram altın ise geçen hafta başında Dolar/TL ’deki yükselişle pazartesi 800 TL’nin üzerine çıktıktan sonra haftanın kalanında inişli çıkışlı bir seyir izlemişti. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı açıklamayla politika faizinde değişikliğe gitmediğini duyurmasının ardından dolar kurunda yaşanan geri çekilme gram altına da düşüş getirdi. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi dolar/TL’deki düşüşten dolayı sınırlı yansıtan gram altın haftayı 790 TL’den kapattı. 24 Ocak Pazartesi günü ise küresel altın fiyatlarındaki ve dolar/TL kurundaki yükselişten destek bulan altın gram fiyatı 800 TL sınırında hareket ediyor.

2021’DE YÜZDE 70 GETİRİ

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2021 yılında 450 lira civarından 1000 liranın üzerine çıkan altının gerileyeceğini doğru bir şekilde tahmin eden İslam Memiş, gram altının yılı 779 liradan tamamladığını hatırlatarak bir yılda yüzde 70’in üzerinde getiri sağladığına dikkat çekti. Yani, gram altına yatırım yapanların her türlü kazandığının altını çizdi.

İSLAM MEMİŞ: GRAM ALTIN HER TÜRLÜ AVANTAJ SAĞLAYACAK

2022 yılı için ise 25 Ocak’taki Fed açıklamalarını tüm dünyanın beklediğine dikkat çekti. O tarihe kadar piyasaların yatay hareket ettiğini, yatırımcıların pozisyon almak için Fed kararlarını beklediğini belirtti. Ons altının aşağı yönlü bir hareket yapması durumunda dolar/TL paritesinin yukarı yöne çıkacağını, dolayısıyla gram altının da değer kazanacağını düşünüyor. Ons altının düşüş yaşaması durumunda da gram altının yine yükseleceğini öngörüyor. Bu nedenle gram altının her türlü bir avantaj sağladığını vurguluyor.

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ÖNCE DÜŞÜŞ SONRA 1450 TL ZİRVESİ

Dolar/TL ve gram altın fiyatı arasında bir ilişki kuran uzman, bu paritede bir yükseliş beklediğinden yıl içerisinde gram altının 1.450 lirayı görebileceğini düşünüyor. Ancak bunun zaman alacağını düşünüyor ve önce bir alım fırsatının ele geçirilebileceğini öngörüyor. 720 lira civarının test edilmesini bekleyen uzman, gram altın 800 liranın üzerindeyken alım yapmayı tercih etmeyeceğini, alım için 700 lira veya altını beklemek gerektiğini söylüyor.


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gram altın Fed
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