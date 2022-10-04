SON DAKİKA | Gram, çeyrek ve tam altın tahmini şaşırtacak! ‘Duraklama olmadan artacak’

Son dakika: Altın fiyatları son 2,5 yılın dip seviyelerinden sıçradı ancak baskı altında kalmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı 1710 dolara kadar yükseldi. Dolar endeksinin zirveden geri çekilmesi ve ons altındaki yükseliş ile 960 liralara kadar gerileyen gram altın fiyatları yeniden psikolojik seviye olan 1000 liranın üzerine çıktı. Altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir başka unsur ise yurt içinde TCMB’nin faiz kararı oldu. Faiz kararı sonrası yükselen dolar altının gram fiyatına da destek verdi.

Ons altın şu sıralar 1708 dolardan, gram altın ise 1013 liradan değerleniyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN TAHMİNİ

Gram altın fiyatları için tahmin ve değerlendirmede bulunan Finans uzmanı Tunç Şatıroğlu, altındaki yükselişin devam etmesini beklediğini ifade etti. Uzman isme göre, yakın vadede değerli metalin fiyatı yüzde 35 oranında artacak. Bu durumun gram altın fiyatlarına da yansıyacağını belirten Şatıroğlu, 1500 lira rakamını dile getirdi. Bu arada çeyrek altının fiyatı için de tahminini paylaşan Şatıroğlu, çeyrekte 2,000 liraya işaret etti. Finans uzmanına göre mevcut olarak 1,600 lira olan çeyrek, 2,000 bandına kadar yükselişine devam etme potansiyeli taşıyor.

“DURAKLAMA OLMADAN ARTACAK”

Analist yakın vadede altın için büyük fiyat hareketleri görüleceği ve bunun da piyasayı hareketlendireceğini söyledi. Bu noktadan sonra ise duraklama olmadan bir fiyat yükselişi öngördü. Durumun nedenini açıklayan uzman isim, bu tezini ise ABD’nin ekonomi politikalarına bağlıyor. Şatıroğlu’na göre altındaki yükselişin en büyük nedeni Fed. Fed, ABD’de düzenli olarak faiz artırımları yapıyor. Bu faiz artırımları da değerli metalde fiyat yükselişini destekliyor. Son olarak Şatıroğlu, tam altın fiyatları için 8 bin lirayı beklediğini ifade ediyor.

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