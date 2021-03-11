FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika haberi: Emekliye 355 TL zam! İntibak yasası bekleniyor!

Son dakika haberi: Emekliye 355 TL zam! İntibak yasası bekleniyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 09:57 | Son Güncelleme

Ocak ayında zamlı maaşlarını alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak için yasa çıkmasını beklerken, memur emeklileri de toplu sözleşmeyi bekliyor. Eğer intibak yasası hayata geçirilirse emekliler ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. İşte son dakika emekli zam haberinin detayları...

Son dakika haberi: Emekliye 355 TL zam! İntibak yasası bekleniyor!

Milyonlarca emekli kurum farkından kaynaklanan maaş farkının ek ödemeyle kendilerine geri ödenmesini bekliyor. Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak için yasa çıkmasını isterken, memur emeklileri de gözünü toplu sözleşmeye çevirdi. Memur emeklileri intibak talebinin Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine taşınması ve karara bağlanması beklentisini taşıyor.

EMEKLİYE EK ÖDEME

Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Emekli maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesi konusu, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye de taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.

EMEKLİYE 355 TL ZAM

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
BİM kaçta açılıyor?BİM kaçta açılıyor?
Esnafların kira yardımı alma şartları nedir?Esnafların kira yardımı alma şartları nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti
Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti
Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir
Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
Altın güne nasıl başladı?
Altın güne nasıl başladı?
Banka ilana çıktı! Onlarca kişi alınacak
Banka ilana çıktı! Onlarca kişi alınacak
İkinci el otomobilde flaş gelişme
İkinci el otomobilde flaş gelişme
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yumurta ve tavuk eti üretimi azaldı, inek sütü üretimi arttı!
İnek sütü yumurtanın önüne geçti
Bakan Varank'tan flaş Xiaomi açıklaması!
Bakan Varank'tan flaş Xiaomi açıklaması!
Son Dakika: Cari açık verisi açıklandı
Cari açık verisi açıklandı
Son Dakika haberi! Bakan Selçuk açıkladı: Engelli hibe başvuruları artık e-Devlet'ten!
O başvurular artık e-Devlet'ten!
Dev balığı 200 TL’ye aldı! 'Uzun zamandır beklediğim siparişti'
'Uzun zamandır beklediğim siparişti'
BİM açık mı? BİM hafta içi kaçta açılıyor?
BİM kaçta açılıyor?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.