Son dakika haberi: Emekliye 355 TL zam! İntibak yasası bekleniyor!

Milyonlarca emekli kurum farkından kaynaklanan maaş farkının ek ödemeyle kendilerine geri ödenmesini bekliyor. Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak için yasa çıkmasını isterken, memur emeklileri de gözünü toplu sözleşmeye çevirdi. Memur emeklileri intibak talebinin Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine taşınması ve karara bağlanması beklentisini taşıyor.

EMEKLİYE EK ÖDEME

Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Emekli maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesi konusu, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye de taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.

EMEKLİYE 355 TL ZAM

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

