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Son dakika haberi: Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu... Akaryakıta üç günde ikinci indirim! (Güncel motorin ve benzin fiyatları)

09.08.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının düşmesiyle birlikte ülkemizde de akaryakıt fiyatları geriledi. Otomobil sahiplerini sevindiren haber geldi. Akaryakıt fiyatlarına üç günde ikinci kez indirim geldi. Motorin fiyatları yarından itibaren değişecek. İşte güncel benzin fiyatları ve akaryakıt konusundaki son dakika gelişmelerinin detayları...

Son dakika haberi: Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu... Akaryakıta üç günde ikinci indirim! (Güncel motorin ve benzin fiyatları)

Son dakika: Petrol fiyatları, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileriyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı. Dün kapanışı 96,65 dolar seviyesinden yapan Brent petrol fiyatı, 9 Ağustos 2022 sabahında 96,16 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dakika bilgisine göre bu gelişmelerle motorin litre fiyatına indirim geleceği öğrenildi. Peki akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim gelecek? 9 Ağustos 2022 benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte detaylar…

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SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Petrolde savaş etkisinin geçmesiyle fiyatlarda normalleşmeye doğru gidiliyor. Ancak kışa doğru Rusya ile Avrupa arasındaki enerji sorununun artması fiyatların tekrar yükselmesine neden olabilir. Eğer petrolde düşüş sürerse 80-85 dolarların gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Petroldeki bu düşüş araç sahipleri tarafından da yakından izleniyor. Petrol ve döviz kuru fiyatlarına göre değişim gösteren akaryakıtta ise 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geleceği öğrenildi. İndirimin motorin için olacağı ve miktarın ise 1 TL olacağı öğrenildi. Benzin litre fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta sonu benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düşmüştü.

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BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (9 AĞUSTOS SALI)

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruş, Ankara'da 20 lira 17 kuruş ve İzmir'de 20 lira 15 kuruşa, motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 39 kuruş, Ankara'da 23 lira 51 kuruş, İzmir'de ise 23 lira 52 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI ENFLASYON RAPORUNA GİRDİ

Öte yandan dün açıklanan ve yüzde 79,6 ile 24 yılın rekorunu kıran enflasyonun ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda akaryakıt fiyatlarına ilişkin detay dikkat çekti. Rapora göre, temmuz ayında tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından geldi. Bu dönemde uluslararası emtia fiyatlarının etkileriyle rafine petrol ve ana metal fiyatlarında gerileme gözlense de özellikle diğer enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükseliş sürdü.

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ERDOĞAN VE NEBATİ’DEN AKARYAKIT AÇIKLAMASI

Akaryakıt fiyatları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Akaryakıt fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelmiş ve Bakan Nebati, "Girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde de fiyatları etkiliyor. Büyük ölçüde beklentilerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz” demişti.


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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ARKADAŞLAR BU MAZOT BENZİN 5 TL DEN 30 TL YI GÖRDÜ ŞİMDİ 1 TL 2 TL DÜŞÜYOR DİYE BAYRAM EDİYORUZ KİMSE BUNU SORGULAMIYOR
Ne zaman 5 tl idi?10 yıl önce.Sen bu günü yaşa.Zillet iktidarda olsa bu fiyatlarıda ikiyle çarpardın.O izlediğin yamuk kanallarda sana zilleti yağlayıp ballardı gene.
benzin 20 den 30 za giderken koyduları yeni ötv olmasaydı ve doları yukarı götürmeselerdi benzin 5 tl idi çünkü 4 yıl önce 3. 5 tl yfi petrol 100 dolar iken
şuan deli gibi cebinize giden parayı bırakıp motorünşn benzini düşük tutuyorsunuz neden seçim var biliyorsunuz ki sizi arabası olup binemeyenler yıkar !!! yol a gelin hep hep cebe yok

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