Son Dakika: Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü? İlk açıklama

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermişti.

BANKADAN İLK AÇIKLAMA

NTV'de yer alan haberde bugün Halkbank kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdüğü açıklandı.

Bankadan yapılan açıklamada şu an için herhangi bir indirim olmadığı belirtildi.

KAMU BANKALARI FAİZ DÜŞÜREBİLİR

Reuters'da yer alan haberine göre, Türk kamu bankalarının da Merkez Bankası'nın verdiği kararın ardından kredi faizlerini 200 baz puan indireceği öngörüldü.



