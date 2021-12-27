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Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

27.12.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında gündeme ve yeni ekonomik sisteme yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı A Haber özel yayınında gündeme ve yeni ekonomik sisteme yönelik açıklamalarda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
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