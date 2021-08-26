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Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması

26.08.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'nin koronavirüs salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla çıkardığı 650 milyar dolarlık SDR tahsisatından Türkiye'ye düşen payıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "IMF ile bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'nin koronavirüs salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla çıkardığı 650 milyar dolarlık SDR tahsisatından Türkiye'ye düşen payıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "IMF ile bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir" ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN PAYI 3,3 MİLYAR DOLAR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada 650 milyar dolarlık tahsisattan Türkiye'nin payına düşen miktarın 6,3 milyar dolar olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"Basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir.

Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir.

IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.

SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla ABD’ye 112,9 milyar ABD Doları, Almanya’ya 36 milyar ABD Doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır.

SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın TCMB nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF’nin internet sitesinden (https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right) ulaşılabilmektedir."

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