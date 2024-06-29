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SON DAKİKA: Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak! Memur maaşı ve emekli zammında son rakam değişti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.06.2024 09:58
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Son dakika haberleri… Emekli zammı ve memur maaş zammı 3 gün sonra Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanması ile netleşecek! 6 aylık memur enflasyon farkı ile öğretmen, polis, hemşire, avukat maaşları artacak. En düşük emekli maaşı için de düzenleme yapılması beklenirken son rakamlar için yeni ipucu geldi. Peki Temmuz zam döneminde kim, ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen zamlı maaş listesi…

SON DAKİKA: Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak! Memur maaşı ve emekli zammında son rakam değişti

Son dakika: Memur zammı ve emekli zammı için milyonların 3 Temmuz bekleyişi nabız yükseltti. Heyecanlı bekleyişte 3’ten geriye sayım başlarken ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentileri ortaya çıktı. Milyonların maaşı 6 aylık enflasyon oranında artacak…

Mynet Finans

HAZİRAN AYI ENFLASYONU BELLİ OLUYOR

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Bu kapsamda ekonomistlerin enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Bloomberg HT anketine katılan 22 kurumun medyan beklentisi Haziran’da TÜFE’nin aylık yüzde 2,2 seviyesinde, yıllık ise yüzde 72,5 seviyesinde artacağı yönünde.

Haziran enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 1,7, en yüksek beklenti ise 3 seviyesinde oldu. Diğer taraftan, Haziran ayında yıllık enflasyon için en yüksek tahmin yüzde 73,9 iken, en düşük beklenti yüzde 71,8 seviyesinde gerçekleşti.

TÜRK LİRASI (306)

EMEKLİ VE MEMURA ZAMDA GARANTİ RAKAM

Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 5 aylık zam oranı yüzde 22,72 olarak netleşmişti. Memur emeklisi için enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme dair kesinleşen oran yüzde 17,4 olmuştu.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLACAK?

Ekonomistlerin beklentileri dahilinde 6 aylık enflasyon farkının şu şekilde gelmesi bekleniyor:

• 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,42
• 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,42
• 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,06
• 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19,97

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EMEKLİ KÖK AYLIK ZAMMI OCAK-TEMMUZ 2024 TABLOSU

• Memur emeklisi: 14.740 TL - 17.683 TL
• Bağ-Kur (Esnaf): 10.178 TL - 12.765 TL
• Bağ-Kur (Tarım): 8.089 TL - 10.145
• SSK (2000 öncesi): 11.367 TL - 14.256 TL
• SSK (2000 sonrası): 7.047 TL - 8.838 TL

Not: 10.000 liranın altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2024 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

Şu an en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak uygulanıyor. 17.000 TL en düşük emekli maaş beklentisi olanlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘Genelde yüzdesel artışlar olacak” derken rakamın asgari ücret seviyesine yükseltilmeyeceğini açık açık belirtmişti. Bu noktada rakamın 12-13 bin TL bandına çekilme ihtimali bulunuyor. Bunun yanında en düşük emekli aylığı alanlar için sosyal destek paketlerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

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EMEKLİYE MEMURA REFAH PAYI İÇİN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliye refah payı olmayacağını enflasyondan kaynaklı farkların olacağını ifade etmişti. Bu kapsamda daha düşük zam alacak memur emeklileri için SSK ve Bağ-Kur emekli zammı eşitlemesi ihtimali de şimdilik ortadan kalktı.

Her fırsatta yetersiz olduğu dile getirilen memur maaşları için de seyyanen zam ve refah payı verilmeyeceği Ankara kulislerinde konuşulanlar arasında…

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Enflasyon beklentilerine göre yüzde 19,97 artış olursa,

• En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.422 TL’ye
• Bekar memur: 30.372 TL’den - 36.419 TL’ye çıkacak.
• Ortalama memur maaşı da 44.000 – 44.500 TL seviyesine gelecek.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,97)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL - 58.082
• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL - 41.050
• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL - 52.865
• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL - 47.703
• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL - 58.395
• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL - 52.843
• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL - 66.540
• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL - 47.320
• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL - 59.283
• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL - 42.122
• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL - 86.145
• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL - 56.850
• VAİZ 1/4 - 41.205 TL - 49.433
• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.490

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MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,97)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.300
• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 56.911
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.333
• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.484
• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.484
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.495
• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.484
• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.484
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.484
• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.518
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.039
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.141
• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 45.977
• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.484
• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.484


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