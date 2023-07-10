SON DAKİKA | Hem benzin, hem motorin, hem otogaz! Akaryakıta 3’lü KDV zammı: Tabelaya bugün yansıdı… (10 Temmuz Pazartesi güncel fiyatlar)

Araç sahipleri ‘benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam, indirim haberi var mı?’ sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Akaryakıt fiyatları için KDV artışı pompaya zam olarak yansıdı. Peki mazot benzin fiyatı bugün kaç lira oldu? İşte 10 Temmuz Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir otogaz (LPG), benzin ve motorin litre fiyatları…

AKARYAKITA ÜÇLÜ ZAM

Akaryakıt fiyatları Haziran ayında peş peşe zamlanırken benzinin litresi 3,36 TL, motorin ise 4,37 TL yükseldi. Temmuz ayında ise hem benzin hem de motorin litre fiyatları 25 TL'nin üzerine çıktı. Son olarak ise motorin litre fiyatları 87 kuruş zamlanmış, otogaz (LPG) fiyatları ise 65 kuruş geriledi.

Ancak KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesi, benzin litre fiyatı için 50 kuruş, mazot fiyatı içinse ortalama olarak 45 kuruşluk artışa neden oldu. KDV artışından otogaz da etkilendi ve ortalama olarak 15 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

10 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 26.66 TL

Motorin: 25.22 TL

LPG (Otogaz): 10.85 TL

ANKARA

Benzin: 27.17 TL

Motorin: 25.72 TL

LPG (Otogaz): 10.97 TL

İZMİR

Benzin: 26.64 TL

Motorin: 25.42 TL

LPG (Otogaz): 10.67 TL



