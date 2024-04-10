SON DAKİKA: Hem ons hem gram altın fiyatları için en kritik ipucu! Mart ayı ABD enflasyonu belli oldu: Fed ikinci hamleyi o saatte yapacak

Son dakika haberi… Küresel piyasalar, ABD'nin Mart ayı tüketici fiyat enflasyonu verilerinin açıklanmasını bekliyordu. ABD enflasyonunun Mart’ta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstereceği tahmin ediliyordu. Açıklanan verilere göre Mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,5 oldu. Aylık bazda artış ise yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Böylece ABD TÜFE verisi beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Şubat ayında tüketici fiyatları endeksi yıllık bazda yüzde 3,2 artarak Ocak ayındaki yüzde 3,1'i aşmıştı. Şubat 2024'te ABD Tüketici Fiyatları Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,3 artışa kıyasla yüzde 0,4 artarak son beş ayın en yüksek artışını kaydetmişti.

FED TUTANAKLARI DA AÇIKLANACAK

Piyasalar şimdi Fed'in Mart ayı toplantısının TSİ 18.00'de yapılacak toplantı tutanaklarını bekliyor. Fed, geçen ay faiz oranlarını yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuş ve 2024 sonuna kadar faiz oranlarını halâ 75 baz puan indirmeyi beklediklerini belirtmişti.

FED FAİZLERİNDE TAHMİN

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Haziran’da faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 54 seviyesinde seyrediyor. ABD'de enflasyonun beklentilerin üstünde gerçekleşmesi ile analistler Fed’in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini dile getiriyor.

ABD ENFLASYONU SONRASI ALTIN FİYATLARI

Altın piyasası enflasyon öncesi temkinli bir duruş sergiliyordu. Dün 2 bin 365 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2354 dolar seviyelerinde bulunuyordu. Veri öncesi altın fiyatları düşüşe geçereken, ABD enflasyon verisi sonrasında 2349 dolardan işlem görüyor.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde ise gram altın fiyatları ABD enflasyonu öncesinde rekor seviyelerden geri çekilmişti. Gram altın fiyatı şu sıralar 2499 liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 4586 lira, Cumhuriyet altını 17.667 lira seviyelerinde bulunuyor.









