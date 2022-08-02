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SON DAKİKA: 'Hepsinin arkasında o var!' Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

02.08.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Enflasyonun artmasıyla birlikte vatandaşın en çok sorun yaşadığı yerlerin başında da marketler geliyor. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış devam ederken üreticiden tüketiciye gelen gıda köprüsünde fırsatçılar nedeniyle fiyatların arttığı ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere Rekabet Kurumu, beş zincir markete 2.7 milyar lira ceza vermişti. Bu kez bambaşka bir iddia gündeme geldi!

SON DAKİKA: 'Hepsinin arkasında o var!' Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Marketteki sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda beş zincir markete 2.7 milyar lira ceza kesilmişti. Rekabet Kurumu, büyük bir soruşturma yürütüyor. Öyle ki Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle; perakende sektörüne yönelik 'Fiyatları birlikte belirliyorlar' ifadesini kullanmıştı. Kartel iddiası sonrası harekete geçildi. İşte son dakika haberinin detayları...

'FİYATLARI BİRLİKTE BELİRLİYORLAR! ASLA KABUL EDİLMEYECEK'

Perakende sektöründe soruşturmalar devam ederken yeniden fiyat tespiti üzerinde çalışılıyor. 'Topla-dağıt karteli' kapsamında düzenlemeler olacak. Burada fiyat geçişleri ve romosyonlar ve kampanyalarla indirimlerin zincir market ve kartellerle birlikte belirlendiğini belirten ekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bu durumun asla kabul edilmeyeceğini belirtti.

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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fiyat denetimi yapmadıklarını fiyatın nasıl oluştuğuna baktıklarını belirtirken beş zincir market ve 14 tedarikçi için açılan ikinci soruşturmada üç teşebbüsün uzlaşma talebinde bulunduğunu ifade etti.

MARKET FİYATLARI İÇİN KARTEL İDDİASI!

Başkan Küle, kartel iddiasını gündeme aldı. Beş zincir markete verilen cezalardan sonra bu kez de kartel iddiaları soruşturulacak. Amaçlanan sonuç, vatandaşın marketlerden uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi! Öte yandan market fiyatlarıyla ilgili 32 soruşturma da devam ediyor.

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Rekabet Kurumu son dakika haberi market fiyatları karşılaştırma
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