Son dakika: Herkes asgari ücret ve EYT'yi bekliyor! Beştepe'deki sürpriz zirvede neler konuşuldu? 'Asgari ücretin yarısı kadar zam...'

Tüm Türkiye asgari ücret ve EYT haberiyle ilgili son dakika haberlerini takip ederken dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kritik konuları ele almak üzere Külliye'de toplandı. Milyonlarca kişi toplantıda neler konuşulduğunu merak ediyor. İşte toplantıda konuşulan konu ve rakamlar...

Bugün başlayacak asgari ücret maratonu öncesi Habertürk Yazarı Nasuhi Güngör, Beştepe'deki Asgari Ücret-EYT zirvesinin detaylarını anlattı.

'ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 45-50-55 ORANINDA ZAM PLANLANIYOR'

'Uzun zamandır bu görümeşler devam ediyor. ASgari ücrete yapılaacak zam 3 ayrı oran üzerinden çalışılarak gidiliyor. Bu oranlar yüzde 45-50 ve 55'lik bir zam oranı üzerinden çalışma yapılıyor. Tabi bu çalışmaların tek başına yürütülmesi yetmiyor. İşverenin de ödeyebileceği rakam etrafında uzalşma meselesi var. Evet enflasyon yakıcı, sorunlar büyük bunların hepsini hepimiz söyleyebiliriz ama

burada işverenin hem ödeme gücünü gözetecek hem de ödeme kolaylığını sağlayacak bir düzenleme gerekiyor. O ödeme gücüyle ilgili bölümde de onlara bazı vergi kolaylıklarının da alınması söz konusu.

ASGARİ ÜCRET-EYT ZİRVESİNDE NE KONUŞULDU?

Bir rakam üzerinde şekilenmesi değil, işverenin bu konuda isteyecekleri ve onların ekonomiye getireceği yüklerin de ele alındığı bi toplantı oldu son toplantı.

Toplantıda EYT'le ilgili hem getirdiği yükle hem de kapsamının nereye ulaşacağıyla ilgili konuşuldu. ETY kısmı, 1 milyondan 2 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Asgari ücret ise daha geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Fiyat politikalarından tutun, ekonominin dengelerine kadar her alana etkisi olacağını biliyoruz.

'ASGARİ ÜCRETİN YARISI KADAR ZAM UFUKTA'

Konuyu çalışan ilgili bakan biraz daha dengeyi tutmaktan yanadır.Siyaset tarafında ise daha yüksek rakamların ortaya toplumun önüne konulması gibi bir arayış vardır. Sakin zamanlarda aynı zamlar aynı düzenlemeler yapılır mıydı? Bu soru da önemli başlık.

Kuvvetle muhtemel en azından asgari ücretin yarısı kadar bir zam bekliyor bizi ufukta.'

