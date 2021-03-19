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Son dakika I Bakan Pekcan'dan esnafa kredi yapılandırma müjdesi! Kredi borcu faizleri siliniyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 12:27 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın son dakika yaptığı açıklamaya göre, TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde esnafın gecikme faizi silinecek ve anapara borcuna ise 18 ay taksit yapılacak.

Son dakika I Bakan Pekcan'dan esnafa kredi yapılandırma müjdesi! Kredi borcu faizleri siliniyor!

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı." dedi.

ESNAFIN BORÇ FAİZLERİ SİLİNİYOR

Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizinden vazgeçildi ve ana para borcuna 18 ay taksitle yapılandırma imkanı sağlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa yeni destek kararını açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Pekcan şunları kaydetti:

"Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.

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TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibariyle başlatıldı.

Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

ASDGHFJ


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
faiz üstüne faiz nereye kadar gidecek bu durumlar esnaf perişan olmuş borcu ya borç olarak yapılandırma yapiyoruz yada faiz ile yapılandırma yapiyoruz yani demem o ki türkiye cumhuriyetine gelmiş geçmiş en vicdansız en merhametsiz milletine halkına zulüm yapan daha bir hükümet görmedim rabbimden dilerim mi bir daha bu ülkeye başkanlık size nasip etmesin. ak parti hükümeti kaybedeceğini bile bile erken seçim yaptırmıyor daha önceki senelerde üst üste yapıyordunuz bu ülkeye bir devletin çivisi yoktur . yol hastane hariç. şiddet taciz vs herşey sizin sayenizde olmuştur. israfa edin artik
sadece ilaçla biraz daha yaşamını uzatıyorlar
bireyseller ne olacak yazik.be biraz da onlara
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