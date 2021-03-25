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Son Dakika I Bakan Varank: Üretim çarkları hızla dönüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2021 09:57 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son dakika açıklamasında, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor" dedi.

Son Dakika I Bakan Varank: Üretim çarkları hızla dönüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor." dedi.

Varank, "Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Varank, "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

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