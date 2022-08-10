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Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu! Çalışan maaşlarına yılda 2 kez ücret artışı kararı

10.08.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'daki AK Partili belediyelerin işçilere yönelik aldığı zam kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldıklarını duyurdu. Buna göre çalışanların bir bölümü 2. ücret artışlarını temmuz itibarıyla, bir bölümü de eylülde alacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu! Çalışan maaşlarına yılda 2 kez ücret artışı kararı

Son dakika haberi: İstanbul'daki belediyelerde çalışanlara yönelik peş peşe zam kararları geliyor. İstanbul'daki AK Partili belediyelerin açıkladığı işçilere yönelik 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 80 oranında zam yapılması kararının ardından bir flaş karar da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı alındığını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

"YILDA 2 KEZ ÜCRET ARTIŞI"

Ekrem İmamoğlu söz konusu kararı açıkladığı paylaşımında "İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerimizde yüksek enflasyon nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldık. Çalışanlarımızın bir bölümü 2. ücret artışlarını Temmuz itibarıyla, bir bölümü de Eylül’de alacak. Sendikalarımızla el sıkışarak atacağımız bu adımımız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartlar herkesin malumudur. Bir süredir devam eden yüksek enflasyon ne yazık ki çalışanlarımızı da olumsuz yönde etkilemektedir.

İBB, İSKİ, İETT ve İştirak şirketlerimizde yaklaşık 86 bin çalışma arkadaşımız bulunmaktadır. Düşük enflasyon döneminde yılda bir kez ücret ayarlaması yeterli olmakta iken, son dönemde süregelen yüksek enflasyon, yapılan maaş artışlarının, ne yazık ki, etkisini zayıflatmış, çalışanlarımızı da mağdur etmiştir.

Mevcut Toplu İş Sözleşmelerimiz gereği, yılda bir kez yaptığımız ücret artışları çalışanlarımız açısından artık zorlayıcı boyuta gelmiştir. Bu nedenle ücret yönetim sistemimizde bir güncellemeye gitmek şart olmuştur. İlgili sendikalarımızla da yaptığımız istişarelerde bu ihtiyaç karşılıklı olarak paylaşılmıştır.

Bu doğrultuda, halihazırda toplu İş sözleşmesi görüşmeleri devam eden çalışma arkadaşlarımız ile memur ve sözleşmeli memur çalışma arkadaşlarımız haricinde kalan;

• Ocak döneminde ücret artışı yapılan çalışanlarımız için Ocak ayındaki temel brüt ücretlerine 2022 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranında Temmuz ayından geçerli olacak şekilde düzenleme yapmaya,

• Mart döneminde ücret artışı yapılan çalışanlarımız için Mart ayındaki temel brüt ücretlerine Mart-Ağustos dönemi gerçekleşecek olan enflasyon oranında Eylül ayında düzenleme yapmaya,

• 2023 ve sonrası için de yıllık enflasyon oranı %15’in altına inene kadar TİS’lerde de ilgili sosyal taraflarla el sıkışarak 6 ayda bir ücret artışı yapmaya prensip olarak karar verdik.

Bu doğrultuda şifahi olarak, görüş alışverişinde bulunduğumuz, konuya yaklaşımımız konusunda olumlu geri dönüşler aldığımız ilgili işçi sendikalarımızla hızla bir araya gelerek sözleşmelerimize ek protokollerimizi yapmayı ve uygulamaya hızlıca geçmeyi arzuluyoruz.

Yeni ücret yönetim prensiplerimizin daha adil, daha yaşanabilir, daha yenilikçi İstanbul için canla başla çalışan çalışma arkadaşlarımızın hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmasını diliyoruz.

16 milyon İstanbullu için tüm gayretimizle büyük İBB ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz."

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İSTANBUL'DAKİ AK PARTİLİ BELEDİYELERDEN ZAM KARARI

İstanbul'daki AK Partili belediyelerden işçilere yönelik büyük zam kararı alınmıştı. Alınan zam kararını AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe duyurmuştu. AK Partili Kabaktepe yaptığı açıklamada belediyelerde çalışan işçilere; mağduriyetlerini gidermek amacıyla 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 80 oranında zam yapılmasının kararlaştırıldığını açıklamıştı.

SON DAKİKA | İstanbul'daki AK Partili belediyelerden büyük zam kararı! İşçi maaşlarında yüzde 80'lik artışSON DAKİKA | İstanbul'daki AK Partili belediyelerden büyük zam kararı! İşçi maaşlarında yüzde 80'lik artış


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Ekrem İmamoğlu istanbul büyükşehir belediyesi

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