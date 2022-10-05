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Son dakika: İBB duyurdu! Toplu taşıma yarın ücretsiz olacak

05.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim'de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Son dakika: İBB duyurdu! Toplu taşıma yarın ücretsiz olacak

Son dakika: İBB, İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim'de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

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Toplu taşıma ibb
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