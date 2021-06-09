Son Dakika: İcra ve İflas Yasası TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda kanun teklifi kabul edildi.

BİR BÜTÜN OLARAK SATILACAK

Teklife göre, İflas idaresi üç kişiden oluştuğu kanun metninde yer alıyor. Eklenecek fıkra ile, iflas idare memurları, bilirkişilik kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları tarafından seçilecek. Bu sekilde seçilen iflas idare memurlarının, birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunluluğu olacak.

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak satılacak.

Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek veya muhafazası masraflı olacak ise mahkeme veya alacaklı kurulunun görüşü alınarak satışa izin verilebilecek.

Borçlu, mahkeme izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak. Taşınmazını, işletmenin faaliyetlerinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek.

Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı taktirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek.