FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: İcra ve İflas Yasası TBMM’de kabul edildi

Son Dakika: İcra ve İflas Yasası TBMM’de kabul edildi

09.06.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İcra ve İflas Yasası TBMM’de kabul edildi. Kabul edilen yasa ile; konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek. İflas tasfiyesi daha etkin şekilde yürütülecek. İcra ve İflas Yasası ile birlikte tazminat hesaplamalarında, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

Son Dakika: İcra ve İflas Yasası TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda kanun teklifi kabul edildi.

BİR BÜTÜN OLARAK SATILACAK

Teklife göre, İflas idaresi üç kişiden oluştuğu kanun metninde yer alıyor. Eklenecek fıkra ile, iflas idare memurları, bilirkişilik kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları tarafından seçilecek. Bu sekilde seçilen iflas idare memurlarının, birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunluluğu olacak.
Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak satılacak.

Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek veya muhafazası masraflı olacak ise mahkeme veya alacaklı kurulunun görüşü alınarak satışa izin verilebilecek.

Borçlu, mahkeme izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak. Taşınmazını, işletmenin faaliyetlerinin devamı için önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek.
Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı taktirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek.

Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi olmayacak.

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacak.

SİSTEM ÜZERİNDEN SORGULANACAK

Tapu müdürlükleri bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak değer vergi ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulanacak.

Değer kaybı tazminatı aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak, destekten yoksun kalma tazminatı hayat tablosu ve zorunlu mali sigorta sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere, sürekli sakatlık tazminatı yüzde 2’yi geçmemek üzere hesaplanacak. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı yatan iller!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi

Ankara'da sel: Caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Araç sahipleri dikkat! Yeniden düzenleniyor

Araç sahipleri dikkat! Yeniden düzenleniyor

Karar etkili oldu! İbre yukarı döndü

Karar etkili oldu! İbre yukarı döndü

Küçükbaşlar bayramın gözdesi olacak!

Küçükbaşlar bayramın gözdesi olacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır

60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.