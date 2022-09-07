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Son dakika: İki gün zam bir gün indirim! Bugün zam gelmişti: Motorin fiyatları yeniden değişecek (7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

07.09.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Petrol fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken akaryakıt haberleri vatandaşın gündeminde kalmaya devam ediyor. Dün 70 kuruş artan motorine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları 77 kuruş daha arttı. Benzin fiyatı içinse bir değişiklik yapılmadı. Ancak zam ardından motorin indirim haberi geldi. Vatandaşlar son zam sonrası akaryakıt fiyatları güncel rakamlarını araştırıyor. Peki 7 Eylül motorin benzin fiyatı kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: İki gün zam bir gün indirim! Bugün zam gelmişti: Motorin fiyatları yeniden değişecek (7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Dün 70 kuruş zamlanan motorinin fiyatı bugün yeniden zamlandı. Zammın ardından motorinin fiyatları İstanbul için 26 lira seviyesine yükseldi. Ancak zammın ardından bu motorin indirim haberi geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 7 Eylül 2022 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları…

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SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM SONRASI İNDİRİM GELİYOR

Rusya- Ukrayna savaşı ile 133 dolara kadar yükselen petrol fiyatları bugün zirveden çok uzakta. Çin'de koronavirüs karantinalarının devam etmesi ve son olarak OPEC+ üyelerinin Ekim’de üretim seviyelerini günlük 100 bin varil kısacağı kararı almasıyla petrol fiyatları 92 dolara kadar geriledi. Petroldeki hareketlilik yurt içinde akaryakıt fiyatlarının da hemen her gün değişmesine neden oldu. 6 Eylül Pazartesi günü 70 kuruş zamlanan motorinin fiyatı bugün de 77 kuruş arttı. Bugün zam gelen motorin için yarın indirim yapılacağı öğrenildi. Motorin litre fiyatı için bu gece yarısından geçerli 1,14 TL indirim bekleniyor. Benzine yapılan 56 kuruşluk zammın ardından ise bugün bir fiyat değişikliği ise olmadı.

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MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 99 kuruşa, Ankara'da 26 lira 10 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 12 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞİMİ

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA? (7 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)

İSTANBUL
Benzin: 19,22 TL
Motorin: 25,99 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 26,10 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 26,12 TL
LPG: 10,74 TL

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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