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Son dakika: İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2026 yılı ikinci çeyreğinde %2,3 arttı.

Son dakika: İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Cansu Çamcı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdü.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %3,3, diğer hizmet faaliyetleri %3,2, sanayi sektörü %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %2,0, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,5 arttı. İnşaat sektörü ise %1,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 arttı.

GSYH 2026 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 19 TRİLYON 869 MİLYAR 747 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,0 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2026 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %3,5 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2026 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %3,4, İTHALATI İSE %6,4 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,4, ithalatı ise %6,4 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2026 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %36,7 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,7 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %38,7 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %38,1 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %38,3 iken, bu oran 2026 yılı ikinci çeyreğinde %38,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın ikinci çeyreğinde %41,3 iken, 2026 yılı ikinci çeyreğinde %41,6 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomist Türkiye
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