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Son dakika: İlaç fiyatlarına zam geliyor! Ankara Eczacı Odası Başkanı duyurdu

15.06.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yüksek enflasyon ve kurdaki artış nedeniyle a'dan z'ye neredeyse her şeye zam gelirken bir kötü haber de sağlık sektöründen geldi. Pandeminin etkisi ve ekonomideki sıkıntılı süreç nedeniyle ezcanelerin sıkıntıya girdiğini belirten Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ilaç fiyatlarına zam beklediklerini açıkladı. Ercanlı yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’nın ilaçta fiyat artışı talebinin olduğu bilgisini aldık. Artış oranı yüzde 20’nin üzerinde de olabilir’’ dedi.

Son dakika: İlaç fiyatlarına zam geliyor! Ankara Eczacı Odası Başkanı duyurdu

Son dakika: Zam furyasından sağlık sektörü de nasibini alıyor. Kötü haberi duyuran Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, önümüzdeki günlerde ilaç fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 zam geleceğini belirtti. Pandemi ve ardından başlayan ekonomideki sıkıntılar yüzünden birçok ilacın üretilemediğini belirten Ercanlı, ilaç fiyatlarına zam geleceğini söyledi.

SON DAKİKA: İLAÇ FİYATLARINA YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE ZAM GELİYOR

Sözcü Gazetesi’ne açıklamada bulunan Ercanlı, “Sağlık Bakanlığı’nın ilaçta yüzde 20 oranında fiyat artışı talebinin olduğu bilgisini aldık. Artış oranı yüzde 20’nin üzerinde de olabilir’’ ifadelerini kullandı.

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"YÜZDE 17 ORANINDA İLAÇ YOKLUĞU MEVCUT"

Birçok ilaçta yokluk yaşandığının altını çizen Ercanlı ‘’Kurdaki artışla beraber ve pandemi sürecinin de bunun üzerine eklenmesiyle birlikte ilaç yokluğu maalesef tekrar artışa geçti. Elimizdeki verilere göre, yaklaşık yüzde 17 oranında bir ilaç yokluğu mevcut. Birçok ilaç yurt dışından ithal edilemiyor. Uluslararası alanda ilaç ham madde fiyatlarındaki artış da, sanayimizde birçok ilacın üretemez hale gelmesine yol açtı’’ dedi.

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İlaç yokluğundan dolayı hastalarla karşı karşıya geldiklerini söyleyen Ercanlı, hastaların ilacın yokluğunun kaynağının eczacılar olduğu gibi bir algıya kapıldığını belirtti.

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"BİZ İLACA ZAM İSTEYEN TARAFTA DEĞİLİZ"

İlacın üretildiği ilk andan hastaya ulaşana kadar takip edilen bir ürün olduğunu söyleyen Ercanlı ‘’Hasta reçetesiyle geldiğinde ilacını ulaştırmak istiyoruz. Buradaki engel fiyat ise çözülmesi lazım. Biz ilaca zam isteyen tarafta değil ilacın erişilebilir olmasını isteyen taraftayız. Sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmeyle ilgili maalesef üzülerek gördük ki eczacılarımız yine yok sayıldı. Kamu hastanelerinde 3 bin 300’ün üzerinde eczacımız var. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamunun her alanında görev yapan eczacı meslektaşlarımızın yasal düzenlemenin dışında tutulduğunu gördük’’ diye konuştu.

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