Son Dakika: IMF Türkiye Masası Şefinden dikkat çeken enflasyon açıklaması

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan açıklamasının devamında "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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