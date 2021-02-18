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Son Dakika: IMF Türkiye Masası Şefinden dikkat çeken enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2021 12:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: IMF Türkiye Masası Şefinden dikkat çeken enflasyon açıklaması

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan açıklamasının devamında "Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar birazdan...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
chp zihniyetine ekmek çıkmayacak burdan demekki bu dostlarından fayda saglayamayacaklar
Yalandan kim ölmüş
yani ucuyormuyuz
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