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Son dakika | İsminiz bu listede ifşa olsun istemiyorsanız dikkat! Bakan Şimşek'in son uyarısı ardından bugün yürürlükte

03.09.2024 08:48
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Bakan Şimşek "Hala 1 aylık süre var" demişti, 'vergi yüzsüzlerine' ifşa cezası ile ilgili tebliğ bugün yürürlüğe girdi. 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin bilgileri açıklanacak. Bilgiler belirlenen tarih aralıklarında iki ayrı liste halinde yayınlanacak.

Son dakika | İsminiz bu listede ifşa olsun istemiyorsanız dikkat! Bakan Şimşek'in son uyarısı ardından bugün yürürlükte

Vergide adaletsizliğin önüne geçmek adına Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir adım attı. 'Vergi yüzsüzleri' olarak adlandırılan listede yer almak istemeyenlerin eylül sonuna dek vakti bulunuyor. Eylül sonunda hala 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası olanların ise mükellef olara bilgileri ilan edilecek.

TALİMAT BAKAN ŞİMŞEK'TEN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni düzenlemeyi geçtiğimiz günlerde duyururken "Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları olan mükelleflerin listelerinin açıklanması yönünde talimat verdik" demişti.

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EYLÜL SONUNA DEK MÜDDET TANINDI

Şimşek, 'vergi yüzsüzü' listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükelleflere eylül sonuna dek süre tanındığını belirtmişti.

İKİ AYRI LİSTEDE İSİMLER YER ALACAK

'Vergi yüzsüzleri' iki ayrı liste halinde yayımlanacak. 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde, 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listelerin yayımlanacak.

Borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezaların yer alacak.

Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşenler ilan edilecek.

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DEPREM BÖLGESİ MUAF TUTULACAK

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) deprem tarihi itibarıyla gelir ve kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunanların kesinleşmiş veya vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalara ilişkin borçları açıklanmayacak.

Ayrıca Sivas'ın Gürün ilçesi de düzenleme kapsamına alınmadı.

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BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 213 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;

a) 2024 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 15/10/2024 ile 31/10/2024 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 1/11/2024 ile 15/11/2024 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılması,

b) Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 5.000.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

c) Yapılacak açıklamada, 31/12/2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/9/2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2023-31/5/2024 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

ç) Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile belirlenen esaslara uyulması, ancak aynı Tebliğin "İnternet Ortamında Açıklama" başlıklı III/B bölümündeki hazırlanan listelerin gönderileceği adresler ile ilgili açıklamaları bakımından Defterdarlıkların Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293)'nin (I-A) bölümüne göre hazırlanan listeleri Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (IV)’e ve (I-B) bölümüne göre hazırlanan listeleri Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığına resmî yazı ekinde elektronik ortamda göndermeleri uygun görüldü.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek vergi borcu
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