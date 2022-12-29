FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim: 1000 liralık fatura 879 liraya gerileyecek...

Son dakika: İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim: 1000 liralık fatura 879 liraya gerileyecek...

29.12.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 5.5 milyon doğal gaz abonesini ilgilendiren haber. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Ortalama 1000 TL ödeyen bir abonenin, indirimle birlikte, yeni faturası 879 TL düzeyine inecek. İndirim kararının İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirime gidilmesi sonrası alındığı ifade edildi.

Son dakika: İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim: 1000 liralık fatura 879 liraya gerileyecek...

Son dakika: İstanbul'da doğal gaz fiyatlarına yüzde 12 indirim geleceği öğrenildi. Buna göre 1000 liralık doğal gaz faturasının 879 liraya inmesi söz konusu olacak. İndirimin 2023 yılından itibaren uygulanacağı ifade ediliyor.

Doğal gaza zam gelecek mi? Doğal gaza zam gelecek mi?
Doğal gaz dağıtım projesinde flaş gelişme: Ve resmen başladı... Doğal gaz dağıtım projesinde flaş gelişme: Ve resmen başladı...

Eylül ayında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmıştı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğal gaz faturasına zam gelip, gelmeyeceği merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zam söylentilerine ilişkin, “Doğal gaz fiyatlarında anormal artışlar oldu. 120 dolarlardan bin metreküpü ağustos ayında 3 bin doların üzerine çıktı. Şu anda bir miktar gevşeme var, ama hala eski seviyelerine inmiş değil. Birçok ülkeden yeni kaynak noktaları oluşturduk. Sistemi aldık. Bunlar sayesinde inşallah bu kışı bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Aralıkta bir fiyat değişikliği olmayacak. Yaklaşık 20 ülkeden buraya gaz getiriyoruz. Bir bölgenin, bir ülkenin gaz merkezi olabilmesi için de gazın gazla serbest şartlar altında rekabet edebileceği piyasa koşullarını oluşturmanız gerekiyor" demişti.

1000 LİRALIK FATURA 879 LİRAYA DÜŞECEK

Zam gelmeyeceği kesinleşen doğal gaz faturaları için flaş bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim yapılacağı iddia edildi. İndirimin 2023 itibariyle uygulanacağı dile getirilirken, fiyatların geri çekilmesi halinde vatandaşların 1000 liralık faturaya 879 lira ödeyeceği kaydedildi.

iStock-1445763151

1 OCAK 2023'TEN İTİBAREN GEÇERLİ

NTV Ankara Şefi Ahmet Ergen’in aktardığı bilgilere göre yeni indirim şu şekilde olacak:

"Yaklaşık 5 buçuk milyon aktif konut abonesini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak şekilde İstanbul’da doğalgaz nihai fiyatlarında yüzde 12-13 düzeyinde bir indirim olacak. Bu indirimle birlikte sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre doğal gaz faturasına bin lira ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 lira düzeyine inecek. Bu konuda biraz daha ayrıntılı bilgi vermek gerekirse doğal gaz perakende satış fiyatı sistem kullanım bedeli ve birim gaz kullanım bedeli bileşenleri ile oluşuyor. Birim gaz alım fiyatı toptan satış şirketlerinin gaz dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış fiyatından oluşuyor. Yasa gereği toptan satış fiyatları taraflar arasında serbestçe oluşuyor ve bu fiyata herhangi bir kurum Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu örneğin herhangi bir müdahalede bulunamıyor.

İGDAŞ'IN SİSTEM KULLANIM BEDELLERİNDE İNDİRİM

Sistem kullanım bedeli ise şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürüten dağıtım şirketlerinin şebeke yatırımı kapsamında sundukları dağıtım hizmeti kapsamında aldıkları bedel ve bu bedel EPDK tarafından belirleniyor. Bu çerçevede 2022-2026 uygulama dönemi için EPDK tarafından belirlenen 71 ilde faaliyette bulunan 64 farklı dağıtım şirketi için bedeller de resmi gazetede yayımlandı. Bu çerçevede 5 buçuk aktif doğal gaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın da sistem kullanım bedellerinde bir indirime gidildi. Bu indirim sektör kaynaklarından bizim edindiğimize göre aktif kullanıcıya doğal gaz fiyatlarında yüzde 12 indirim olarak yansıyacak."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk lirasında devrim gibi yenilik! İlk kez oluyor...Türk lirasında devrim gibi yenilik! İlk kez oluyor...
EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladıEYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı
EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyorEYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz

En Çok Okunan Haberler

Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat

Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

SGK önünde dev kuyruk! Haberi duyan koştu

SGK önünde dev kuyruk! Haberi duyan koştu

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT tamam sıra emekli maaşı hesaplamada! 4A, 4B, 4C’li herkesi ilgilendiriyor: SGK yeni uygulamasını duyurdu! Emeklilik başvurusu yapmadan önce göz atın…

EYT tamam sıra emekli maaşı hesaplamada! 4A, 4B, 4C’li herkesi ilgilendiriyor: SGK yeni uygulamasını duyurdu! Emeklilik başvurusu yapmadan önce göz atın…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.