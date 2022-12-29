Son dakika: İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim: 1000 liralık fatura 879 liraya gerileyecek...

Son dakika: İstanbul'da doğal gaz fiyatlarına yüzde 12 indirim geleceği öğrenildi. Buna göre 1000 liralık doğal gaz faturasının 879 liraya inmesi söz konusu olacak. İndirimin 2023 yılından itibaren uygulanacağı ifade ediliyor.

Eylül ayında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmıştı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğal gaz faturasına zam gelip, gelmeyeceği merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zam söylentilerine ilişkin, “Doğal gaz fiyatlarında anormal artışlar oldu. 120 dolarlardan bin metreküpü ağustos ayında 3 bin doların üzerine çıktı. Şu anda bir miktar gevşeme var, ama hala eski seviyelerine inmiş değil. Birçok ülkeden yeni kaynak noktaları oluşturduk. Sistemi aldık. Bunlar sayesinde inşallah bu kışı bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Aralıkta bir fiyat değişikliği olmayacak. Yaklaşık 20 ülkeden buraya gaz getiriyoruz. Bir bölgenin, bir ülkenin gaz merkezi olabilmesi için de gazın gazla serbest şartlar altında rekabet edebileceği piyasa koşullarını oluşturmanız gerekiyor" demişti.

1000 LİRALIK FATURA 879 LİRAYA DÜŞECEK

Zam gelmeyeceği kesinleşen doğal gaz faturaları için flaş bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim yapılacağı iddia edildi. İndirimin 2023 itibariyle uygulanacağı dile getirilirken, fiyatların geri çekilmesi halinde vatandaşların 1000 liralık faturaya 879 lira ödeyeceği kaydedildi.

1 OCAK 2023'TEN İTİBAREN GEÇERLİ

NTV Ankara Şefi Ahmet Ergen’in aktardığı bilgilere göre yeni indirim şu şekilde olacak:

"Yaklaşık 5 buçuk milyon aktif konut abonesini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak şekilde İstanbul’da doğalgaz nihai fiyatlarında yüzde 12-13 düzeyinde bir indirim olacak. Bu indirimle birlikte sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre doğal gaz faturasına bin lira ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 lira düzeyine inecek. Bu konuda biraz daha ayrıntılı bilgi vermek gerekirse doğal gaz perakende satış fiyatı sistem kullanım bedeli ve birim gaz kullanım bedeli bileşenleri ile oluşuyor. Birim gaz alım fiyatı toptan satış şirketlerinin gaz dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış fiyatından oluşuyor. Yasa gereği toptan satış fiyatları taraflar arasında serbestçe oluşuyor ve bu fiyata herhangi bir kurum Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu örneğin herhangi bir müdahalede bulunamıyor.

İGDAŞ'IN SİSTEM KULLANIM BEDELLERİNDE İNDİRİM

Sistem kullanım bedeli ise şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürüten dağıtım şirketlerinin şebeke yatırımı kapsamında sundukları dağıtım hizmeti kapsamında aldıkları bedel ve bu bedel EPDK tarafından belirleniyor. Bu çerçevede 2022-2026 uygulama dönemi için EPDK tarafından belirlenen 71 ilde faaliyette bulunan 64 farklı dağıtım şirketi için bedeller de resmi gazetede yayımlandı. Bu çerçevede 5 buçuk aktif doğal gaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın da sistem kullanım bedellerinde bir indirime gidildi. Bu indirim sektör kaynaklarından bizim edindiğimize göre aktif kullanıcıya doğal gaz fiyatlarında yüzde 12 indirim olarak yansıyacak."



