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Son dakika: İstanbul'da enflasyon 24 yılın zirvesinde!

01.06.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mayıs ayına ilişkin fiyat endekslerini yayımladı. İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 5,84 artış kaydederken toptan fiyatlar ise yüzde yüzde 5,76 oranında arttı. Böylece İstanbul'da perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde İstanbul'da perakende fiyatlar Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 artış kaydetti. Böylelikle 1998'den bu yana görülen en yüksek artış oldu.

Son dakika: İstanbul'da enflasyon 24 yılın zirvesinde!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) mayıs ayına ilişkin fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre, 2022 Mayıs ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 5,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,76 oranında arttı.

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YILLIK ENFLASYON YÜZDE 87,4

2021 Mayıs ayına göre 2022 Mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 87,35, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 79,12 olarak gerçekleşti.

Mayıs 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 12,15, konut harcamalarında yüzde 7,22, giyim harcamalarında yüzde 6,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,84, gıda harcamalarında yüzde 4,97, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 3,79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,15 artış görülürken, diğer harcamalar grubunda değişim izlenmedi.

Mayıs 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 18,03, gıda maddeleri grubunda yüzde 7,42, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 6,73, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,34, madenler grubunda yüzde 0,89, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,24, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,19 artış görüldü.


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Enflasyon
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