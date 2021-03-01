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Son Dakika: İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2021 12:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,48, toptan fiyatlar yüzde 0,36 arttı.

Son Dakika: İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 15,45, toptan fiyatlar yüzde 16,15 arttı.

Ayrıntılar birazdan...

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