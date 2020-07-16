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  4. Son dakika: İstanbul'da yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi

Son dakika: İstanbul'da yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2020 20:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İBB Meclisi İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulu'nda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.

Son dakika: İstanbul'da yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi

İstanbul'da suya yüzde 12.6 oranında zam geldi.

İBB Meclisi İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulu'nda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
bir ankaralı olarak istanbula faydalı olacağını düşünmüştüm imamoğlu, sende boş çıktın
hepinize helal olsun vurun bakalım 12.6 nedir ya
Gec kaldınız gec kaldınız
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