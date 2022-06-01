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  4. Son dakika: İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili değişiklikler içeren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Son dakika: İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili değişiklikler içeren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

01.06.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, AK Parti, İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili değişiklikler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Son dakika: İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili değişiklikler içeren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Son dakika haberi... AK Parti, İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili değişiklikler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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