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Son dakika: İstanbullulara kötü haber! Suya yüzde 29 zam

05.04.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'da suya yüzde 29 oranında zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8.33 liraya çıktı.

Son dakika: İstanbullulara kötü haber! Suya yüzde 29 zam

Son dakika: İSKİ'nin talebiyle olağanüstü toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde oylamaya sunulan zam teklifi, AK Parti grubunun isteği üzerine revize edildi. Rezive edilen teklif kabul edildi. Buna göre suyun birim fiyatı konutta, 5.56 liradan 8.33'e yükseldi.

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YÜZDE 29 ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi oy birliği ile kabul edilerek, suya yüzde 29 zam yapıldı.

Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi, İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.

Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesiyle suya yüzde 29 zam uygulandı.


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Anahtar Kelimeler:
İSKİ
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