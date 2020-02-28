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  4. Son dakika: İşte İdlib'den gelen şehit haberlerine doların ilk tepkisi!

Son dakika: İşte İdlib'den gelen şehit haberlerine doların ilk tepkisi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.02.2020 02:33 | Son Güncelleme

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 29 askerimizin şehit olmasının ardından dolar/TL 6,21 seviyesine yükseldi.

Son dakika: İşte İdlib'den gelen şehit haberlerine doların ilk tepkisi!

Dolar/TL, koronavirüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişelerle hafta başında sert yükselmişti.

DOLAR/TL 6,21 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

İdlib'de 29 askerimizin şehit olduğunun duyurulmasının ardından dolar/TL 6,21 seviyesine yükseldi.

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