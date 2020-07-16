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  4. Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzatıldı

Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2020 22:52 | Son Güncelleme

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzatıldı

Ayrıntılar geliyor...

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