Son dakika: İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklifle, Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak. Komisyon 17 üyeden oluşacak. Komisyonun görevleri arasında internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişmesine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konusunda, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunacak.

Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSU 31 ARALIK'A KADAR UZATILABİLECEK

Yeni tip koronavirüs salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi veriliyor.