FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

Son dakika: İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2020 22:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor. Uzatmada yetkili Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı, 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. İşten çıkarılma tarihi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. Soma işçilerinin kıdem tazminatları ödenecek. Kanunla; TBMM’de yeni bir komisyon kuruluyor.

Son dakika: İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklifle, Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak. Komisyon 17 üyeden oluşacak. Komisyonun görevleri arasında internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişmesine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konusunda, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunacak.

Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSU 31 ARALIK'A KADAR UZATILABİLECEK

Yeni tip koronavirüs salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi veriliyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun taraf olduğu rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve 13/05/2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatını ve/veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların bu tazminatları, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Kuruma müracaat etmeleri halinde müracaat tarihinden itibaren 6 ay içinde Kurum tarafından ödenir.

Kimlik kartı ile yapılacak kimlik doğrulama uygulaması öngörülen elektronik kimlik doğrulama sistemi İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücret tarifesi belli oldu  Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücret tarifesi belli oldu 
Bu yöntemleri uygulayarak daha erken emekli olabilirsiniz! Bu yöntemleri uygulayarak daha erken emekli olabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

Metin Temel ve Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi

Bakan Koca o ili uyarmıştı! Dikkat: Artmaya devam ediyor

Bakan Koca o ili uyarmıştı! Dikkat: Artmaya devam ediyor

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

EPDK'dan önemli açıklama: Dolandırıcılara dikkat!

EPDK'dan önemli açıklama: Dolandırıcılara dikkat!

Eğer bunları yapmazsanız bir daha kredi alamayabilirsiniz!

Eğer bunları yapmazsanız bir daha kredi alamayabilirsiniz!

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak paylaştı: İşte Ayasofya Camii için basılan özel para

İşte Ayasofya için basılan özel para

Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücret tarifesi belli oldu 

Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücret tarifesi belli oldu 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları marttan bu yana ilk kez artış gösterdi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları marttan bu yana ilk kez artış gösterdi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları marttan bu yana ilk kez artış gösterdi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları marttan bu yana ilk kez artış gösterdi

EPDK'dan önemli açıklama: Dolandırıcılara dikkat!

EPDK'dan önemli açıklama: Dolandırıcılara dikkat!

Eğer bunları yapmazsanız bir daha kredi alamayabilirsiniz! Bankalar uyardı...

Eğer bunları yapmazsanız bir daha kredi alamayabilirsiniz!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.